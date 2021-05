Ce spun specialiștii despre căderea rachetei chineze: O traiectorie necontrolată, dar puține temeri / Cum ar fi trebuit să procedeze China?

În ultimele zile, lumea este îngrijorată de uriașa bucată provenită din racheta cineză Long March 5B care ar putea să lovească o zonă locuită într-o bandă de latitudini situate de la puțin mai sus de New York, Madrid și Beijing (n.red.: unde se află și România) la puțin mai jos decât sudul Chile-ului și Wellington, Noua Zeelandă. Experții intervievați de AFP spun însă că e foarte puțin probabil ca acest lucru să se întâmple.

Singura certitudine pentru moment: rachet zboară pe o orbită de 41 de grade în raport cu ecuatorul terestru și, prin urmare, nu poate cădea decât la această latitudine, atât în ​​nord, cât și în sudul globului.





Chiar dacă resturile cad pe case, viteza impactului va fi relativ mică (în jur de 200 km / oră). Nimic similar cu căderea unui meteorit, care plonjează cu 36.000 km / oră, notează el. Dar pentru o singură persoană, căderea ar putea fi fatală, adaugă Florent Delefie.





În 60 de ani de zbor spațial, au existat aproximativ 6.000 de reintrări necontrolate de obiecte mari create de om și doar o singură bucată de resturi a lovit o persoană, fără a fi rănită, potrivit Stijn Lemmens, expert al ESA.











Prima reacție a Chinei privind racheta sa ce se prăbușește necontrolat: „Extrem de improbabil” să provoace răniți sau pagube





Publicația China Global Times controlată de guvernul chinez scriei că racheta Long March 5B se va prăbuși probabil în apele internaționale.



Lansarea Tinahe a fost prima dintr-o serie de 11 misiuni necesare pentru a finaliza stația spațială a Chinei. Lansarea Tinahe a fost prima dintr-o serie de 11 misiuni necesare pentru a finaliza stația spațială a Chinei.





Pe 29 aprilie, China a lansat primul modul al viitoarei sale stații spațiale, „Tianhe” („Heavenly Harmony”), cu racheta Long March 5B. Este primul etaj al acestui puternic lansator care se întoarce pe Pâmânt în acest moment.Traiectoria sa este scăpată de sub control, nu din cauza unei avarii sau a unui incident inexplicabil, ci din cauza faptului că proiectanții săi au planificat de la început că întoarcerea ar fi „naturală”. Se așteaptă dezintegrarea în atmosferă.De pe o orbită joasă - unde zboară acum rachet chineză - acestea cad singure, din cauza fricțiunii atmosferei, care contribuie la consumarea lor aproape în totalitate.Dar, cu masa sa (între 10 și 18 tone), este puțin probabil ca modulul din Longue-Marche să fie complet consumat, spun experții. „Având în vedere dimensiunea obiectului, există inevitabil piese mari care vor rămâne”, anticipează Florent Delefie, astronom la Observatorul Paris-PSL.În plus, "dacă racheta este fabricată din materiale care nu se dezintegrează la reintrarea în atmosferă, este mai riscant. Acesta pare să fie cazul Longue-Marche", notează el.Știind acest lucru, "chinezii ar fi trebuit să anticipeze o reintrare controlată cu o rachetă retro, așa cum făcuseră rușii în special prin dezorbitarea stației Mir", a declarat pentru AFP Nicolas Bobrinsky, șeful departamentului de inginerie și inovare al Agenției Spațiale Europene (ESA).Având în vedere altitudinea sa - între 150 și 250 km - este foarte greu de anticipat. Acest lucru se datorează faptului că cele mai joase straturi ale atmosferei sunt cele mai vulnerabile la variații de densitate. Ca rezultat, spune expertul de la ESA, „nu putem ști cu exactitate când va avea loc evenimentul”.Vineri după-amiază, era de așteptat ca impactul asupra Pământului să aibă loc între sâmbătă la 21:50 GMT și duminică la 7:00 a.m. GMT. Cu cât termenul este mai aproape, cu atât previziunile vor fi mai precise.Dar „chiar și cu o oră înainte de impact, va exista o mare incertitudine”, avertizează Nicolas Bobrinsky.După cum subliniază Beijing, scenariul cel mai probabil este cel al unei căderi în ocean (zonaacoperită de ape fiind de 75%) sau într-o zonă deșertică."Cu cât avansăm mai mult în timp, cu atât putem exclude mai multe zone. Dar nu avem instrumentele necesare pentru a prezice locația exactă în avans", regretă Florent Delefie.Cu toate acestea, probabilitatea unui impact asupra unei zone locuite este „mică, mai puțin de un milion, probabil”, ne liniștește reprezentantul ESA.În 2020, resturile unei alte rachete Longue-Marche s-au prăbușit în sate din Coasta de Fildeș, provocând daune, dar fără răniți.De când sovieticii au lansat primul satelit în 1957, tone de lansatoare, vehicule și instrumente au fost trimise în spațiu.Potrivit cifrelor publicate de NASA în ianuarie 2020, se estimează că 20.000 de „obiecte” se află pe orbita Pământului. Acestea sunt cele mai mari fragmente (mai mari de 10 cm) care, mai periculoase fiind, sunt urmărite de pe Pământ de radare și telescoape.