Roverul chinez a trimis primele imagini de pe Marte

China National Space Administration a publicat imagini în care se văd și o parte dintre echipamentele lui Zhurong, dar se vede și textura solului marțian.









China a devenit a doua țară care pune cu succes un rover pe Marte , iar realizarea este una extraordinară dacă ne gândim că cea mai populată țară din lume nu are anii de experiență ai SUA. China vrea să fie văzută peste tot în lume precum o mare putere spațială, iar reușita de acum poate șterge o parte dintre criticile venite din cauza rachetei scăpate de sub control.

Toate semnele arată că misiunea decurge bine până acum: panourile solare s-au deschis, antena de comunicații cu sonda Tianwen-1 funcționează și în curând va fi coborâtă și partea rampei care va permite roverului să coboare de pe platformă și să înceapă ”plimbarea” pe Planeta Roșie.Roverul chinez a amartizat în zona Utopia Planitia care este un crater de impact ce are 3.300 km în diametru. Această regiune a fost vizitată de sonda de aterizare a NASA Viking 2, în 1976. Este un loc mai simplu de aterizare decât cel ales de NASA care a pus în februarie roverul său în zona pietroasă Jezero Crater.Se crede că în regiune a existat până acum peste 3 miliarde de ani un ocean colosal plin cu apă și dovezile strânse arată că este multă gheață în subsol.Deși este mult mai mic și mai ușor decât roverul NASA, Zhurong are instrumente științifice care vor face studii de mineralogie a rocilor, vor studia mediul înconjurător și vor face măsurători legate de vreme. Zhurong are și un laser pentru a analiza din ce sunt formate diversele roci (le poate vaporiza), dar și un radar care să investigheze gheața din subsol. Există și un instrument de măsurare a câmpului magnetic.