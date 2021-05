Science Alert: Ne vor trebui între 5 și 10 ani ca să putem opri un asteroid periculos care ar ținti Pământul

„E nevoie de timp ca să-ți cunoști inamicul”, spune Binzel.





Pasul 2: distrugerea sau devierea asteroidului







NASA lucrează la un telescop spațial pentru urmărirea asterozilor









Ilustrare a telescopului NEO Surveyor (NASA/JPL-Caltech)

Ilustrare a telescopului NEO Surveyor (NASA/JPL-Caltech)

„Deoarece acum avem capacitatea de a detecta și ști ce este în spațiu, ca om de știință consider că avem responsabilitatea morală de a obține aceste informații”, spune Binzel. „Ar fi o inconștiență să fim luați prin surprindere de un impact cu un asteroid pe care l-am fi putut vedea venind”.





Situația ficțională a constituit subiectul unui exercițiu de o săptămână, timp în care experți americani și internaționali au căutat să răspundă unei asemenea amenințări.Au învățat o lecție dureroasă: dacă un astfel de asteroid ar fi descoperit cu atât de puțin timp înainte, nimeni n-ar putea face ceva care să-l împiedice să ne lovească planeta. Nu există tehnologii care s-o facă în intervalul de șase luni din scenariu. Nu există o navă spațială capabilă să distrugă un asteroid sau să-l devieze de pe traiectorie, care să poată decola la timp.Paul Chodas, managerul Centrului pentru Studiul Obiectelor Apropiate de Pământ de la NASA care a găzduit recenta simulare (ca și alte cinci anterioare), a spus: „Este ceea ce numim un scenariu cu avertizare scurtă. A fost, prin proiect, foarte dificil.”În realitate, dacă un asemenea asteroid s-ar îndrepta spre Pământ, oamenii de știință ar avea nevoie de o avertizare cu ani, nu luni, înainte. Cinci ani cel puțin, spune Chodas. Alții, ca astronomul Richard Binzel de la MIT, spun că ne-ar trebui mai mult de un deceniu: „Timpul este cea mai valoroasă resursă pe care ne-am putea-o dori, confruntați cu amenințarea unui asteroid.”Dar oamenii de știință n-au identificat încă cei mai mulți bolovani spațiali care trec pe lângă planeta noastră, ceea ce ne dă puține șanse de a avea o avertizare de 5 până la 10 ani. Congresul a mandatat NASA în 2005 să se ocupe de problemă și să urmărească 90% dintre obiectele mai mari de 140 m care s-ar putea apropia de Pământ. La această dimensiune, un asteroid poate ștege de pe hartă un oraș de mărimea New York-ului. Dar până acum NASA n-a făcut-o decât pentru 40% dintre acele obiecte.„Aceasta înseamnă că în prezent nu contăm decât pe noroc ca să ne păzească de un imapct major cu un asteroid. Dar norocul nu este un plan”, spune Binzel.În recenta simulare de la NASA, oamenii de știință participanți n-au știut cât de mare este ipoteticul asteroid decât cu o săptămână înainte de a fi lovit Pământul.„N-am știut dacă asteroidul are 35 sau 500 de metri. Și asta face o mare diferență”, spune Sarah Sonnett, cercetătoare la Institutul pentru Științe Planetare și care a participat la experiment.Un asteroid de 35 m ar putea exploda în atmosferă și trimite o undă de șoc în zonă. Unul de 500 m ar distruge un oraș și afecta o regiune de dimensiunea Franței.Așa că o etapă vitală în a împiedica un asteroid să lovească Pământul este să știi cât mai mult posibil despre el: mărimea, traiectoria în jurul Soarelui și din ce este făcut. Cu aceste informații, specialiștii pot evalua strategii de a-l sparge sau devia de la traiectorie.Sonnett spune că ideal ar fi ca oamenii de știință să studieze un asteroid când trece de câteva ori pe lângă Pământ pe orbita lui în jurul Soarelui, înainte ca aceasta să-l aducă atât de aproape încât să intre în coliziune. Observarea de câteva ori a unui asteroid în trecere poate dura ani sau chiar decenii.NASA are trei mijloace principale în arsenalul de apărare planetară. Primul este detonarea unui dispozitiv exploziv în apropierea asteroidului pentru a-l sparge în bucăți mai mici și mai puțin periculoase. Al doilea este țintirea cu laseri care l-ar putea încălzi și vaporiza suficient din el cât să-i schimbe traiectoria orbitală. Al treilea este trimiterea unei nave spațiale care să-l ciocnească, cunoscându-i traiectoria.NASA este pe cale de a-și testa ultima opțiune. Misiunea Double Asteroid Redirection Test (DART) va trimite o sondă în calea asteroidului Dimorphos în toamna lui 2022 pentru a-l lovi în acest scop.O reprezentare a navei DART (NASA/Johns Hopkins APL)Dar Chodas spune că oricare din cele trei strategii ar necesita ani.„Este un proces multianual tipic, de la propunere până la a avea o navă pe un vehicul de lansare – pe lângă faptul că mai trebuie să faci drumul până la asteroid pentru a-l devia”, spune el.Iar după aceea mai trebuie unul sau doi ani pentru ca traiectoria asteroidului în jurul Soarelui să se se schimbe într-atât încât să-l îndepărteze de Pământ. Timpul contează: cu cât mai devreme este identificat bolovanul periculos, cu atât mai puțin ambițioasă poate să fie misiunea de deviere.Dar toate aceste metode sunt inutile dacă nimeni nu știe care asteroid vine.Este o misiune de detectare a asteroizilor prea mici pentru a fi văzuți cu telescoape terestre. NEO Surveyor Mission (NEO vine de la near-Earth objects) va lansa un telescop în infraroșu pe orbita Pământului în 2026. Sonnett este în echipa acestei misiuni.„Dacă ne vom face acum treaba de a găsi acele obiecte și de a le urmări, cunoscându-le orbitele și încotro se îndreaptă, iar apoi aflându-le mărimile, vom fi cu adevărat în formă bună”, spune ea.Dacă totul va merge conform planificării, ar trebui să îndeplinească mandatul Congresului de a găsi 90% din cele mai periculoase obiecte din apropierea Pământului.Dar de cinci ani NEO Surveyor a intrat în „iadul amânărilor de la NASA”, cum îl numește Binzel. Din cauza finanțării insuficiente nu a trecut de prima fază. La sfârșitul acestei luni, NASA va evalua dacă misiunea poate intra în faza următoare, în care echipa ar putea începe să construiască prototipuri și să dezvolte echipamente și software. Dacă nu va primi undă verde, lansarea telescopului ar putea fi amânată în continuare.