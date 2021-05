O nouă fotografie NASA arată „energia violentă” a galaxiei noastre / „Este o dovadă a unui eveniment continuu de reconectare a câmpului magnetic”

Reconectarea magnetică are loc în jurul Terrei în fiecare zi datorită liniilor de câmp magnetic care se răsucesc şi se unesc, aşa cum arată simulările de mai sus. Are loc în diferite moduri şi în diferite locuri, cu efecte diferite. Particulele în gazele ionizate, adică plasmele, pot fi convertite şi pot cauza explozii puternice de doar o fracţiune de secundă. Aceasta duce la un flux de electroni care zboară la viteze supersonice.





Reconectarea magnetică are de asemenea loc pe Soare şi în Univers, în toate cazurile implică impulsuri puternice cu particule care conduc o mare parte din schimbarea pe care o vedem în mediile cosmice dinamice.

Panorama uimitoare a fost compilată folosind datele de la Observatorul de raze X Chandra al NASA și de la radiotelescopul MeerKAT din Africa de Sud.Imaginile au documentat, de asemenea, un fir de raze X cunoscut sub numele de G0.17-0.41 despre care cercetătorii spun că sugerează un mecanism care ar putea controla fluxul de energie și chiar evoluția Căii Lactee.„Galaxia este ca un ecosistem”, a explicat astronomul Daniel Wang de la Universitatea Massachusetts Amherst într-un comunicat. „Știm că centrul galaxiilor este locul unde se află acțiunea și joacă un rol enorm în evoluția lor.”Propria noastră galaxie este greu de studiat, deoarece este ascunsă de gaz și praf. Dar cercetătorii au reușit să pătrundă folosind Observatorul de raze X Chandra, la care razele X cu energie redusa sunt de culoare rosie, radiatiile cu energie intermediara sunt de culoare verde iar cele cu energie mare sunt albastre.Cercetarea, publicată în revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, oferă cea mai clară imagine de până acum a unei perechi de panouri care emit raze X provenind din zona din apropierea găurii negre din centrul galaxiei.Cercetătorii au fost interesați în special de firul de raze X G0.17-0.41, care, potrivit lui Wang, „dezvăluie un nou fenomen”.„Aceasta este o dovadă a unui eveniment continuu de reconectare a câmpului magnetic.” Firul, scrie Wang, reprezintă probabil „doar vârful aisbergului de reconectare”.Evenimentele de reconectare a câmpului magnetic apar atunci când câmpurile magnetice opuse se combină forțat, expulzând multă energie. Aceste evenimente produc Aurora Boreală și sunt responsabile de fenomene precum erupțiile solare."Este un proces violent", a spus Wang.