China și stația spațială - Care sunt planurile și ce simbolizează pentru cea mai populată țară de pe glob

China a început să lucreze la programul său spațial în anii 90 și a trimis primul om în spațiu în 2003. De atunci s-au întâmplat multe, iar China a pus în decembrie 2013 un rover pe suprafața Lunii, iar în mai 2021, pe suprafața lui Marte . Țara nu mai trimisese de șase ani astronauți pe orbită.









Acum, un alt segment al noii stații spațiale chineze a ajuns cu succes pe orbita terestră, la 380 km deasupra Terrei, iar astronauții vor petrece acolo trei luni în care vor face experimente, vor experimenta și scurte ieșiri în spațiu și vor lucra pentru ca modulul de 22 de tone Tianhe să fie integrat cu celelalte componente.

Pentru China este un mare motiv de mândrie, iar presa a scris mult în aceste zile despre drumul de 6 ore și jumătate al celor trei astronauți. China spune apăsat că are planuri mari cu această stație și că este deschisă și pentru a colabora cu alte țări, în contextul în care SUA a interzis în 2011 cooperarea cu China în domeniul explorării spațiale.Rusia se arată deschisă pentru a colabora cu China și în viitor vom vedea probabil cosmonauți ruși pe noua stație chineză. Se prognozează că șederile pe noua stație vor fi și de șase luni pentru astronauți.Presa controlată de partid trâmbițează succesul sub conducerea lui Xi Jinping și se face apel la patriotismul chinezilor. Postul CCTV vorbea despre ”Eroii care s-au ridicat deasupra norilor” și sunt pe drum către stația spațială (unde au ajuns cu bine).Chinezii spun și că, faptul că au intrat mai târziu în această cursă spațială, le oferă un avantaj: pot învăța din greșelile celor dinainte și deci pot sări unele etape. Succesul misiunii este văzut și ca o validare a viziunii lui Xi Jinping.”Construcția și operarea stației spațiale pot fi considerate simboluri importante ce dau măsura forței economice și tehnologice a unei țări”, a spus Ji Qiming, director în cadrul Agenției Spațiale Chineze.Racheta care s-a lansat de la Jiuquan Satellite Launch Center se numește Shenzhou-12 și modulul care deja era pe orbită din aprilie se cheamă Tianhe. Stația spațială se numește Tiangong și ar trebui să fie gata spre final de 2022, când alte componente vor fi duse pe orbită. Tianhe înseamnă Armonia Cerească.China a investit mult și în modernizarea armatei, devenind mai agresivă în regiune și stârnind îngrijorare în rândul mai multor țări. China a spus în mai multe rânduri că programul său spațial este pașnic, dar mai mulți experți și-au exprimat îngrijorarea legată de rolul important pe care armata îl are în dezvoltarea acestui program.Îndoielile legate de intențiile Chinei au fost alimentate și de faptul că este foarte secretoasă și dă puține detalii despre diversele programe.Despre China s-a vorbit și în ultimele săptămâni în SUA, pe fondul discuțiilor despre OZN-uri și raportul care spune că cea mai mare parte a observațiilor sunt greu de explicat. O ipoteză este că unele apariții luminoase sunt arme hipersonice dezvoltate și testate de Rusia și China.Surse: phys.or, New York Times, Bloomberg