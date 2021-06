Adevărul despre Super Lună - Se vede frumos, dar nu este un fenomen astronomic ieșit din comun

Luna este cel mai apropiat corp ceresc de Terra, distanța medie fiind de 384.400 km, cu variații nu foarte mari (între 363.300 km și 405.500 km). Așadar, chiar și când Luna este cel mai aproape, tot foarte departe este, fiindcă distanța este cu 5% mai mică decât media și cu 10% față de momentul când Luna este cel mai departe (apogeu).Presa mondială a scris în fiecare lună din martie încoace despre așa-numitele ”supermoon”, super-Lunile, adică zilele când Luna este mai aproape de Terra. Însă este ceva excepțional din punct de vedere astronomic?”Din punct de vedere astronomic nu se întâmplă decât o singură chestie: Luna este la perigeu, adică este mai apropiată de Pământ decât în restul zilelor lunii calendaristice respective (...) Mai este ceva important: oamenii, când se uită la Lună, se uită când răsare, iar în acele momente este deformată și mai mare decât de obicei, la fel cum este și Soarele care când răsare pare foarte mare față de când este sus pe cer. Luna este oricum mărită de atmosferă și de iluziile optice pe care le avem noi în creierul nostru și oameni pot confunda faptul că este mare Luna, cu faptul că este aproape, însă este greșit. La fiecare răsărit și apus Luna ne pare mai mare decât în restul zilei”, spune astronomul Adrian Șonka”, pentru HotNews.ro.Luna, când este la perigeu, ne apare cu doar 13% mai mare decât când este la apogeu (momentul când este cel mai departe și 13% diametru aparent nu este mult când privești un obiect ceresc îndepărtat și nu foarte mare).Termenul colocvial ”supermoon” a fost folosit în premieră în 1979 de un astrolog american pe nume Richard Nolle care a prezis, în mod nefondat, că evenimentul va cauza catastrofe (vreme severă și cutremure).Americanii au numit ”supermoon” patru fenomene de lună plină în acest an, conform NASA La Flower Moon, la final de mai a fost cea mai mică distanța Lună - Terra.Aceste luni NU au culoarea roșie sau roz, cum ar sugera numele date.”Este imposibil ca Luna să-și schimbe culoarea pentru că Luna este un corp ceresc imens și reflectă lumina Soarelui: ori își schimbă Soarele culoarea, ceea ce nu este bine, ori își schimbă Luna tipul de suprafață, ceea ce este imposibil. Culoarea pe care o vedem pe Lună este dată de cum absoarbe suprafața lumina Soarelui și ce reflectă”, explică Adrian Șonka.Merită să facem o mențiune aici: Luna se vede portocalie doar la apus și la răsărit, atunci când se vede la orizont. Când ne uităm înspre orizont vedem Luna printr-un strat foarte gros de aer, care împrăștie lumina Lunii.Luna nu se vede în SUA mai mare sau mai strălucitoare decât o vedem noi aici, în România. Doar în funcție de latitudinea locului în care te afli o vezi orientată diferit: mările sunt orientate diferit, spre exemplu. Fenomenul de ”lună plină” apare în medie cam la 29 de zile.Strawberry Moon (luna căpșunilor) se numește așa fiindcă apare în perioada în care se culeg căpșunile, iar celelalte, pentru că atunci înfloresc anumite flori în America de Nord. Numele ”luna căpșunilor” a fost dat de tribul de amerindieni Algonquin.”Worm moon” se numește așa fiindcă la final de martie apar primii viermi de pământ care devin harnă pentru păsări.Unii susțin că nici luna plină din martie, așa-numita Worm Moon, nu ar merita titlul de super-lună, în timp ce alții spun că Strawberry Moon nu ar trebui să fie ”superlună” fiindcă Luna este acum cel mai departe de Terra dintre cele patru fenomene de lună plină observate între martie și iunie.Această super-lună din iunie este ultima din acest an care va fi clasificată astfel. Ideea este că nu s-a căzut de acord asupra definiției unei ”super-Luni”, astfel că unii denumesc luna plină din iunie ca "marginal supermoon”.Aceste denumiri au apărut pentru prima oară acum mai bine de un secol într-un almanah anual care era extrem de popular în SUA: Farmers' Almanac care conține și date despre fazele lunii și despre credințe populare legate de LunăUrmătoarea superlună ”americană” va fi în 14 iunie 2022Luna are 30% din diametrul Terrei și se crede să s-a format în urma unui impact cu un corp ceresc mare. Astronomii se referă la ”Giant Impact Hypothesis” sau la ”Big Splash”, iar ipoteza este că acum 4,5 miliarde de ani Pământul a fost lovit de o protoplanetă denumită Theia.Luna se rotește în jurul Pământului, dar și în jurul propriei axe.Luna arată uneori ca un cerc, alteori ca un semicerc și ne pare că își schimbă forma, dar în realitate nu este așa. De-a lungul unei luni calendaristice, Luna reflectă o cantitate variabilă de lumină solară. Uneori Soarele luminează întreaga Lună și o vedem în întregime, iar alteori este luminată numai parțial. Aceste sunt fazele lunii, iar despre ele puteți citi la finalul articolului.Pe 25 iunie se produce în România faza de Lună Plină, la ora 05:42. În nopțile de 24, 26 și 26 iunie Luna va părea plină pentru cei care o văd cu ochiul liber.Luna în iunie, conform informaţiilor de pe site-ul Observatorului Astronomic "Vasile Urseanu":Pe 2 iunie s-a produs faza de Ultimul Pătrar, la ora 00:18.Pe 10 iunie s-a produs faza de Lună Nouă, la ora 13:54. În aceeași zi are loc eclipsă parțială de Soare care poate fi văzută și dintr-o parte a țării noastre.În ziua de 10 iunie, din jumătatea de nord a țării s-a putut vedea o eclipsă parțială de Soare, cu acoperire foarte mică a Soarelui de către Lună.Începând cu ziua de 11 iunie Luna a început să se vadă seara pe cer.Pe 18 iunie s-a produs faza de Primul Pătrar, la ora 06:54.Pe 25 iunie se produce faza de Lună Plină, la ora 05:42. 