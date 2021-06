OZN-uri, conspirații, ”farfurii zburătoare” și exagerări - De ce se vorbește atât de mult despre obiecte zburătoare pe care nu le putem explica

Încă de la celebrul incident Roswell oamenii citesc cu entuziasm despre așa-zisele OZN-uri: multora le plac poveștile neverosimile cu oameni care au fost răpiți noaptea în câmp și, chipurile, duși pe o navă unde omuleți ciudați au făcut experimente pe ei.Mult mai serioasă a fost discuția în timpul Războiului Rece când diverse rapoarte ale piloților care au văzut obiecte luminoase ciudate au fost uneori considerate fabulații, dar alteori luate în serios, frica fiind să nu fie vorba de vreun program secret al sovieticilor.Publicul american era fascinat de farfurii zburătoare încă din anii 50 și CIA era îngrijorată de această obsesie a publicului pentru senzațional, teama fiind că KGB se va infiltra în grupuri americane de entuziaști ai fenomenului OZN pentru a afla date clare despre diversele programe secrete ale armatei SUA.Acea fascinație din anii 50 are multe în comun cu ce se întâmplă și acum: publicul consumă cu nesaț poveștile despre OZN-uri, iar la nivelul autorităților există teama că puteri rivale ale SUA au dezvoltat super-tehnologii de spionaj și trimit sonde performante de spionaj.Mărturiile piloților militari au fost însă numeroase și mulți s-au plâns că nu au fost luați în serios când au raportat despre obiecte cu traiectorii ciudate, obiecte ce aveau viteze extrem de mari și își schimbau direcția extraordinar de rapid, neputând fi comparate cu nimic cunoscut. Raportul Director of National Intelligence (DNI) despre OZN-uri a fost publicat recent, dar date din el au fost obținute la început de iunie de New York Times . Oficialii nu mai folosesc termenul UFO (OZN) ci se referă la acestea sub numele de Unidentified Aerial Phenomenon (UAP, UAP-uri, Fenomene Aeriene Neidentificate) Schimbarea de nume a fost gândită să dea publicului un semnal cum că autoritățile SUA iau în serios aceste lucruri.Concluziile raportului i-au dezamăgit pe mulți, documentul fiind caracterizat ca extrem de vag pentru că vine cu foarte puține explicații și certitudini. Cel mai clar este însă faptul că niciunul dintre cele 144 de cazuri analizate nu se referă la un obiect creat de extratereștri. Însă, în aproape toate cazurile, autorii raportului spun că nu se știe ce este obiectul respectiv, fiindcă există prea puține date.Un raport vag care dă ”muniție” fanilor conspirațiilorDocumentul recunoaşte că nu există o "explicaţie unică" pentru aceste incidente şi oferă mai multe ipoteze posibile, printre care păsări, fenomene atmosferice şi programe militare secrete ale Washingtonului şi ale adversarilor săi, deşi a lăsat uşa deschisă şi pentru "alte" posibilităţi.Teoriile conspirației s-au înmulțit în ultimele decenii și fiindcă autoritățile au spus prea puține pe subiect, lăsând loc la multe interpretări. Cum și acest raport așteptat a fost vag, multe voci avizate au spus că guvernul SUA continuă atitudinea de secretomanie pe acest subiect al OZN-urilor (mai nou UAP-uri).Unul dintre cei mai radicali critici a fost creatorul serialului Dosarele X care, într-un articol din New York Times se arată foarte sceptic.Pe de altă parte, Sara Seager, astrofizician respectat de la MIT, a avertizat că dacă nu știm originea unui obiect, asta NU înseamnă că trebuie să fie de pe o altă planetă sau dintr-o altă galaxie. Concluzia ei este că atunci când dai de un fenomen neobișnuit trebuie să investighezi serios, dar în știință sunt încă multe fenomene ce nu și-au găsit explicația, chiar dacă mulți le-au analizat.Și relatările de presă despre acest raport au fost adesea exagerate, vorbind despre ”Dosarele X” (X Files), când de fapt încă de la primele date obținute de presa americană a fost clar că niciunul dintre cele 144 de episoade investigate nu poate fi atribuit unei nave extraterestre. N din OZN înseamnă ”neidentificat” nu extraterestru sau ”farfurie zburătoare”.Mult mai serios și mai sensibil este subiectul unor tehnologii militare avansate pe care SUA, sau principalii săi adversari geopolitici, China și Rusia, le-ar testa. Dacă piloții care au relatat despre obiecte ciudate au fost martorii unor teste secrete făcute de armata SUA este clar că armata nu ar fi recunoscut public că există un program secret.Dacă obiectele fantastic de rapide văzute de piloți au fost create de Rusia sau China pentru a spiona arsenalul militar al SUA iarăși ar fi extrem de grav dacă aceste două mari puteri au putut trimite obiecte atât de performante în ”inima” Statelor Unite. În acest caz întrebarea imediată este: de unde au fost lansate aceste obiecte și cum de nu au putut fi detectate mii de km. Unele obiecte ciudate au fost văzute lângă baze aeriene americane, deci îngrijorarea a fost cu atât mai mare.S-a vorbit în ultimii ani despre tehnologia rachetelor hyper-sonice, Vladimir Putin s-a lăudat că Rusia a făcut salturi mari în acest sens, iar dacă astfel de rachete pot fi trimise cu precizie, se schimbă regulile jocului fiindcă gestionarea crizei va fi extrem de diferită pentru că timpul de luat decizii va fi mult mai scurt în cazul unui atac.Unii piloți au raportat că au văzut obiecte atât de rapide și cu mișcări atât de imprevizibile, încât un puteau fi simple baloane, drone sau alte lucruri explicabile.National Geographic citează piloți deranjați de faptul că relatările lor nu au fost luate în serios, deși acești piloți militari nu aveau vreun motiv să mintă în chestiuni atât de serioase. Concluzia unui pilot a fost că dacă armata SUA nu i-a crezut relatarea, înseamnă că ce a văzut era o părticică dintr-un program secret despre care Armata SUA știa.S-a ajuns totuși la întocmirea și publicarea acestui raport și subiectul a fost dezbătut public și în Congresul SUA mai ales datorită acestor piloți care după anul 2000 au relatat tot mai multe întâlniri pentru care nu au găsit explicații. Piloții militari sunt bine antrenați pentru a-și da seama ce văd, iar când numărul de episoade ciudate a crescut, subiectul a trebuit dezbătut.În plus, cei mai mulți dintre piloți nici nu ar avea de ce să inventeze lucruri care le-ar putea distruge cariera și îndoielile despre aceste relatări s-au risipit mai ales fiindcă în unele zone au fost multe relatări similare în timp foarte scurt și oferite de oameni care nu aveau legătură și nu se cunoșteau.Raportul se numește UNCLASSIFIED - OFFICE OF THE DIRECTOR OF NATIONAL INTELLIGENCEPreliminary Assessment: Unidentified Aerial PhenomenaInteresul a crescut după relatări din 2014 și 2015 când mai mulți piloți de avioane de vânătoare au văzut obiecte ciudate, descrise precum ”un cub din interiorul unei sfere” care zburau rapid contra vântului și se roteau extraordinar de repede.Obiectele au fost urmărite cu cele mai sofisticate camere și i-au uimit pe cei de la ”butoane”: unele aveau chiar și peste 5.000 km/h, altele au stat în aer 12 ore fără a fi nevoie să fie alimentate cu combustibil și observațiile au avut loc la diverse altitudini. Date fiind caracteristicile, ar putea fi vorba de testarea unor tehnologii militare secrete hyper-sonice, dar nu există confirmare oficială în acest sens.Ar putea fi vorba de programe militare secrete și fiindcă există un consens în jurul ideii că piloții US Navy au văzut în destule cazuri obiecte fizice, fiindcă aceste obiecte (UAP-uri) au fost detectate de multe tipuri de senzori (radare, infraroșu, etc).La unele obiecte nu au putut fi detectate urme ale modului de propulsie, iar pentru relatările ceva mai vechi, 2004-2010 ipoteza unor tehnologii militare avansate dezvoltate pe Terra este pusă sub semnul întrebării fiindcă acum 15 ani nu erau disponibile resursele avansate de acum și nici dronele militare nu erau atât de performante.Raportul vorbește despre cinci categorii de potențiale explicații pentru aceste obiecte observate între 2004 și 2021.1. Diverse deșeuri, obiecte construite de om care s-a nimerit să fie prin aer, cum ar fi baloane. Dintre cele 144 de obiecte zburătoare raportate, doar unul singur a putut fi identificat: "un balon mare care se dezumfla", se arată în document.2. Aerul - Cristalele de gheață, umezeala și fluctuațiile de căldura ar putea fi percepute ca obiecte zburătoare de senzorii de pe o aeronavă în zbor sau de pe o navă pe mare. Unii experți spun că aceste presupuse obiecte care se deplasau cu viteză sunt iluzii optice generate de lumină și de apă.3. Obiectele sunt dezvoltate de guvernul SUA sau de corporații militare americane. Autorii raportului au spus că nu sunt în măsură să confirme că vreunul dintre cazuri ține de vreun program secret al SUA.4. Obiectele au fost dezvoltate de o altă mare putere străină - la fel, în niciunul dintre cazuri nu a putut fi confirmat acest lucru.5. Altele (Other”). Categoria aceasta a dat ”apă la moară” conspiraționiștilor pentru că lasă loc la multe interpretări, dar în raport se vorbește despre întâlniri atât de scurte încât din ele au rezultat atât de puține date încât nu este mult de analizat și nici nu se pot trage concluzii.- opinia generală este că există viață în Univers, pe alte corpuri cerești decât Terra, însă viața inteligentă se formează mult mai greu, fiindcă este nevoie de condiții speciale de formare și de miliarde de ani de evoluție.- dacă există alte forme de viață în galaxie, aceste forme ar trebui să fie microbiene, deci în niciun caz nu ar avea tehnologia de a ajunge la noi. Opinia generală este că sunt șanse extrem de mici să existe forme de viață inteligentă în galaxia noastră.- Pământul este extrem de departe, astfel că și dacă extratereștrii inteligenți ar vrea să ajungă aici ar fi nefezabil și nici nu ar merita efortul.- Dacă ar exista o specie de extratereștrii foarte dezvoltați și ar vrea să vină să ocupe Terra pentru a ne extermina și pentru a se instala aici pur și simplu nu ar merita efortul. Există multe planete telurice fără viață în galaxia noastră unde s-ar putea instala fără să fie nevoie să extermine o altă specie.- Dacă ființe extrem de dezvoltate și îndepărtate ar vrea să ne observe, cel mai simplu pentru ele ar fi să trimită mici sonde robotice pe care să nu le putem detecta, nu nave colosale înspăimântătoare.Surse: National Geographic, New York Times, Washington Post, BBC, USA Today