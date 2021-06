Zeci de lacuri cu apă lichidă ar putea exista sub Polul Sud al lui Marte

Adâncimi relativ reduse

Vulcanism?

În 2018 oamenii de știință care au analizat datele obținute cu ajutorul radarului de nava europeană Mars Express au anunțat că au găsit dovezi privind un lac major aflat sub regiunea polară sudică a planetei roșii.Lacul pare să aibă un diametru de 19 kilometri și se află la 1,6 kilometri sub suprafața uscată și rece a lui Marte, au anunțat cercetătorii la momentul respectiv.Același nucleu de oameni de știință au mers mai departe pe pistă, folosind același instrument al Mars Express - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding, sau MARSIS, pe scurt - pentru a studia subteranul marțian într-o zonă mai largă din jurul aparentului lac.Munca lor a descoperit dovezi pentru alte 3 lacuri subterane, fiecare dintre acestea având un diametru de 10 kilometri, potrivit unui studiu publicat în luna septembrie a anului trecut Însă acum, o echipă diferită de cercetători a analizat și mai în amănunțime datele.Doctorandul Aditya Khuller de la Arizona State University și Jeffrey Plaut de la Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA și unul dintre investigatorii principali ai misiunii Mars Express, au analizat 44.000 de observații făcute de MARSIS în regiunea polului sud marțian de-a lungul a 15 ani. (MARSIS a fost construit de Agenția Spațială Italiană și JPL.)Cei doi au descoperit pe o suprafață vastă zeci de reflexii radar similare cu cele care au fost interpretate ca fiind lacuri subterane.Însă multe dintre semnalele nou descoperite se aflau relativ aproape de suprafața marțiană, în locuri aparent prea reci pentru a putea avea apă în stare lichidă.„Nu suntem siguri dacă aceste semnale sunt apă lichidă sau nu dar ele par să fie mult mai răspândite decât a descoperit studiul inițial”, a afirmat Plaut într-un comunicat.„Fie apa lichidă este comună sub polul sudic al lui Marte, fie aceste semnale indică altceva”, a mai precizat acesta.Nu este clar ce ar putea împiedica atât de multe lacuri de la adâncimi relativ reduse - dacă semnalele într-adevăr asta indică - să înghețe datorită temperaturilor scăzute de la suprafața lui Marte.Activitățile vulcanice ar fi una dintre ipotezele pe care cercetătorii le iau în calcul, potrivit lui Khuller, care a realizat cercetarea în timp ce era stagiar la JPL.„Însă nu am văzut cu adevărat nicio dovadă puternică privind vulcanism recent la polul sud așa că pare extrem de improbabil ca activitatea vulcanică să permită existența apei lichide sub suprafață în această regiune”, a subliniat Khuller în același comunicat.Niciunul dintre cei doi cercetători nu pot explica ce înseamnă exact noile descoperiri din semnalele MARSIS însă speră ca rezultatele lor, publicate săptămâna trecută în revista Geophysical Research Letters, să nu rămână misterioase pentru mult timp.„Cartografierea noastră ne aduce cu câțiva pași mai aproape de înțelegerea atât a extinderii cât și a cauzei acestor reflexii radar interesante”, afirmă Plaut.