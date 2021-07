Bernardinelli: Avem privilegiul de a fi descoperit poate cea mai mare cometă văzută vreodată

Obiectul, desemnat oficial cometă pe 23 iunie, se numește Cometa C / 2014 UN271 sau Bernardinelli-Bernstein după descoperitorii săi, studentul absolvent al Universității din Pennsylvania, Pedro Bernardinelli, și astronomul Gary Bernstein.Astronomii estimează că acest corp înghețat are un diametru de 100 până la 200 km, făcându-lAceastă estimare nu este totuși foarte exactă, deoarece cometa rămâne departe de Pământ și dimensiunea sa a fost calculată pe baza cantității de soare reflectată. Cometa se va apropia cel mai aproape de planeta noastră în 2031, dar va rămâne la o distanță destul de mare chiar și atunci.„Avem privilegiul de a fi descoperit poate cea mai mare cometă văzută vreodată - sau cel puțin mai mare decât oricare dintre cele bine studiate - și am surprins-o suficient de devreme pentru ca oamenii să o urmărească evoluând pe măsură ce se apropie și se încălzește”, a spus Bernstein.Văzută pentru prima oară în imagini de arhivă obţinute în cadrul studiului Dark Energy Survey în 2014, cometa Bernardinelli-Bernstein se află acum la distanța echivalentă cu Uranus, la aproximativ 20 de unități astronomice (AU) de soare. (Un UA este distanța Pământ-Soare - aproximativ 93 de milioane de mile sau 150 de milioane de kilometri).Cometa strălucește la magnitudinea 20, făcând-o să fie la îndemâna telescoapelor celor mai mulți astronomi amatori; prin comparație, majoritatea oamenilor pot vedea obiecte de magnitudine 5 sau 6 cu ochiul liber în condiții de întuneric.Când cometa se apropie de Pământ în 2031, va fi în continuare la 11 UA, care este puțin mai îndepărtată decât orbita medie a lui Saturn de soare. Chiar și atunci, astronomii amatori va trebui în continuare să folosească telescoape foarte mari pentru a o vedea, a declarat NSF.Ceea ce face cometa Bernardinelli-Bernstein atât de specială, în afară de dimensiunea sa, este faptul că nu a vizitat sistemul solar de trei milioane de ani, aproximativ aceeași eră în care faimosul strămoș uman „Lucy” umbla pe Pământ.Cometa și-ar avea originea la aproximativ 40.000 UA distanță de soare în Norul Oort, care este o regiune imensă, îndepărtată, a spațiului considerat a deține miliarde de comete.