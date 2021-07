VIDEO Steaua Frankenstein ar putea fi la un pas de o transformare uimitoare / Are dimensiunea Lunii noastre, dar e mai masivă decât Soarele

Poate și mai ciudat, câmpul magnetic al stelei este de până la 1 miliard de ori mai puternic decât cel al Pământului la suprafața sa sau de 900 de ori mai puternic decât câmpul magnetic al Soarelui.















Zombie cosmic - un miez de stea moartă sau o pitică albă - are dimensiunea Lunii Pământului, fiind cea mai mică stea pitică albă găsită vreodată.În ciuda faptului că este mică, cu o rază de 4.300 kilometri în comparație cu raza soarelui nostru de 696.000 km, coprul stelar are o masă de aproximativ 1,35 ori mai mare decât cea a soarelui.Supranumită ZTF J190132.9 + 145808.7, pitica albă este situată la aproximativ 130 de ani lumină de Pământ; și se rotește foarte repede, completând o revoluție completă la fiecare 6,9 minute. Piticele albe se formează atunci când stelele între o zecime și opt ori masa soarelui rămân fără combustibil pentru fuziunea nucleară.Înainte de a deveni pitice albe, stelele din această categorie trec prin faza de gigantă roșie, perioadă în care straturile exterioare se desprind și formează nebuloase planetare; nucleul inactiv rămas conține în principal carbon și oxigen. Prin absența fuziunii nucleare, materia stelară colapsează așa încât densitatea sa devine foarte mare; de exemplu, o pitică albă având masa Soarelui are aproximativ volumul Pământului. Întrucât în această fază steaua nu mai are nici o sursă de energie, ea va continua să radieze termic până la răcirea totală.Potrivit cercetătorilor, 97% dintre stelele din Calea Lactee sunt destinate să devină pitice albe, potrivit unui studiu din 2001 publicat în revista Publications of the Astronomical Society of the Pacific. O stea neutronică este un tip de rămășiță fie a colapsului gravitațional al unei stele masive într-o supernovă de tip II, de tip Ib sau de tip Ic. Asemenea stele sunt formate aproape în întregime din neutroni, particule subatomice fără sarcină electrică și cu mase similare cu cele ale protonilor. Stelele neutronice sunt foarte fierbinți și prăbușirea lor este frânată doar de principiul de excluziune al lui Pauli. Acest principiu afirmă că doi neutroni (sau, în general, doi fermioni) nu pot ocupa același loc și avea aceeași stare cuantică simultan.O stea neutronică tipică are o masă între 1,35 și 2,1 mase solare, cu o rază de aproximativ 12 km dacă se utilizează ecuația de stare Akmal-Pandharipande-Ravenhall (APR).De obicei, procesele care creează aceste două rămășițe stelare sunt foarte distincte, dar această pitică albă este diferită. Cercetătorii cred că s-ar putea micșora atât de mult, încât ar putea fi pe punctul de a se transforma într-o stea de neutroni. Observarea unei astfel de metamorfoze ar putea dezvălui o cale total nouă spre formarea stelelor de neutroni."Acest lucru este extrem de speculativ, dar este posibil ca pitica albă să fie suficient de masivă pentru a se prăbuși în continuare într-o stea de neutroni", a spus Caiazzo.„Este atât de masivă și densă încât, în nucleul său, electronii sunt capturați de protoni în nuclee pentru a forma neutroni”. Dar odată ce acei electroni și protoni formează neutroni, presiunea cedează și la un moment dat nucleul stelei se prăbușește, a adăugat Caiazzo, potrivit Live Science