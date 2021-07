Richard Branson, primul său zbor cu Virgin Galactic și controversa cu Jeff Bezos despre cine ajunge cu adevărat în spațiul cosmic

Interesant este că Branson ar fi avut șansa să ajungă în spațiu acum aproape 35 de ani când liderul sovietic Gorbaciov i-a propus asta. Branson a spus NU din mai multe motive: ar fi trebuit să se pregătească doi ani în URSS, nu voia să-și lase noua sa companie atât de mult timp, costul zborului ar fi fost 50 de milioane de dolari și se temea și de reacțiile negative din SUA, dacă ar fi dat o așa sumă mare pentru un zbor.









Branson a devenit cunoscut acum mai bine de trei decenii ca fiind amator de senzații tari. Era foarte priceput în domeniul comunicării și se lansa în aventură după aventură. A făcut câteva călătorii extreme cu baloane cu aer cald, a stabilit și o serie de recorduri (spre exemplu recordul de viteză la traversarea Atlanticului cu barca), dar mereu și-a dorit să aibă și o companie de călătorii spațiale.

Pe 11 iulie, Branson vrea să-i ”ia fața” lui Jeff Bezos și își propune un scurt zbor suborbital în care ar trebui să ajungă la 88 km altitudine și să experimenteze 4-5 minute de imponderabilitate alături de cinci persoane (doi piloți și trei angajați Virgin Galactic). De la decolare până când avionul va reveni pe pistă ar trebui să treacă aproximativ o oră.









Branson va ajunge în spațiu datorită avionului său spațial cu aripi (”space plane”) care va fi dus de o navă purtătoare (un avion numit White Knight Two) la peste 15.000 m altitudine și va fi apoi eliberat, Piloții vor porni motorul de rachetă și scopul este să se atingă 88 km altitudine.

Branson va zbura în avionul spațial VSS Unity care va fi abia la al patrulea zbor cu echipaj uman și pentru prima dată va fi ocupat la capacitate maximă (șase persoane). Avionul spațial VSS Unity va fi pilotat de Dave Mackay și Michael Masucci. La bord, în afară de Branson, vor mai fi trei specialiști de la Virgin Galactic: Beth Moses, Colin Bennett și Sirisha Bandla. Avionul purtător VMS Eve va fi pilotat de C.J. Sturckow și Kelly Latimer. Avionul purtător va decola de la Spaceport America , statul New Mexico.









După ce va fi eliberat de nava purtătoare (”mother ship”), avionul spațial Unity va ajunge în 8 secunde la o viteză de 3.500 km/h, fiindcă piloții vor porni racheta și avionul spațial o va lua în sus vertical.

Vorbim despre un AVION, spațial ce-i drept, fiindcă are aripi și aterizează pe o pistă convențională.Branson cere 250.000 de dolari viitorilor turiști spațiali și câteva sute s-au înscris pe listă. Li se promit senzații extraordinare, patru minute de imponderabilitate și șansa de a vedea curbura Terrei într-un mod în care nu o poți vedea dintr-un avion clasic, la 11 km altitudine.Sir Richard Branson, născut în 1950 la Londra este un personaj controversat, este aventurier, este un geniu al promovării și este celebru pentru că a creat ”galaxia” de companii Virgin. A fost foarte aproape de moarte în Irlanda când a traversat Atlanticul cu balonul.Trebuie spus că Branson are și companie numită Virgin Orbit care lansează sateliți de mici dimensiuni.Virgin Galactic a fost creată în 2004 și abia în 2022 va transporta primii turiști spațiali, deși încă de la înființare magnatul spunea că în ”maxim 2-3 ani” turiștii vor ajunge în spațiu. Nu a fost să fie, pentru că problemele tehnice ce trebuiau depășite au fost uimitoare și riscul de a muri este mare, dacă nu sunt toate puse la punct.Acum 15 ani Branson spunea că Virgin Galactic va fi ”prima linie spațială comercială din lume” și că va ”transforma turiștii obișnuiți în adevărați astronauți”. Branson promitea să facă primul zbor în 2007 și să transporte în spațiu 3.000 de oamenii în primii 5 ani.Branson a invitat oamenii să se înscrie pentru zboruri încă din 2006, deși nu avea nimic concret: nici navetă, nici bază de lansare, nici piloți.Iată cum descria Branson, romanțat, în scop publicitar în 2006 ce vor simți primii turiști spațiali când vor ajunge la acele câteva minute de imponderabilitate. ”Motorul se va opri și va fi liniște. Însă nu doar liniște, ci LINIȘTE DEPLINĂ. Tăcerea din spațiu va fi tot atât de impresionantă cum fusese, cu câteva momente înainte, zgomotul motorului. Însă ceea ce va copleși simțurile în acest moment va fi faptul că gravitația, care a controlat fiecare aspect al vieții voastre de când v-ați născut, va dispărea. Nu va mai exista direcție și veți fi eliberați din scaune, experimentând un nivel de libertate pe care nici visele nu sunt capabile să-l transmită”Apoi, avionul spațial SpaceShipTwo va ateriza pe Pământ pe o pistă și Branson spunea că are mai multe avantaje acest mod de a decola și de a ateriza, față de o rachetă tradițională. ”Considerăm că a porni în spațiu pe roți, într-un avion spațial, și a reveni în același fel, va fi experiența pe care oamenii o vor prefera uneia sau alteia dintre alternativele existente. Abia așteptăm să aflăm dacă avem dreptate”.Aeronava VSS Unity va coborî ajutându-se de un așa-numit "feathering system" care îi va permite avionului să-și strângă aripile precum forma unui fluturaș de badminton, pentru a se putea reorienta la începutul coborârii. Apoi, Unity își despachetează aripile și planează spre pista undeva va ateriza.Încă de acum 14 ani Branson promitea că va duce în spațiu oameni bogați, cei care puteau plăti 200.000 de dolari, dar avionul spațial nu a fost gata, deși încercări au fost. La un test din 2014 aeronava a explodat și unul dintre piloți asistenți a murit, iar Branson a fost la un pas de a abandona business-ul.Pe 25 iunie a fost o zi mare pentru Virgin Galactic fiindcă a primit de la Federal Aviation Administration permisiunea de a transporta cu vehiculul suborbital SpaceShipTwo și clienți, nu doar angajați ai companiei.Mai sunt programate alte zboruri de test până să fie duși primii ”turiști spațiali” și inițial Branson trebuia să fie în a doua tură, dar a decis să treacă în primul zbor pentru a-i lua fața lui Jeff Bezos care anunțase că va face pe 20 iulie prima ieșire suborbitală. Întrebat, Branson a negat că ar avea o rivalitate cu Bezos. La puțin timp după anunțul lui Bezos, Branson a spus că se va afla în aeronava sa pe 11 iulie, nouă zile mai repede decât Bezos.Presa a scris că Virgin Galactic, compania lui Branson, are mai mult de 600 de rezervări din partea celor care vor să ajungă la marginea spațiului, iar un bilet este 250.000 de dolari și primii plătitori vor zbura în 2022. Branson vrea că în câțiva ani, când tehnologia va fi mai bine pusă la punct, prețul unui bilet să scadă la 40.000 de dolari. Planul lui este să se ajungă la transportarea a 300-400 de oameni/an în spațiu, dar până acolo mai este mult.Însă va ajunge Branson în ”spațiul cosmic”? Cei de la Blue Origin ar spune ”nu prea” De ce? Pentru că nava de la Virgin Galactic va atinge altitudinea de 88 km, iar New Shepard de la Blue Origin va ajunge mai sus, la 106 km.Pentru că nava de la Virgin Galactic va atinge altitudinea de 88 km, iar New Shepard de la Blue Origin va ajunge mai sus, la 106 km. Spre comparație, naveta de la SpaceX a dus astronauții la Stația Spațială Internațională care orbitează la 400 km.La celelalte trei zboruri, nava Unity a atins (82.7, 89.9 respectiv 89.2 km altitudine.Chiar dacă Branson va zbura primul cu succes, SpaceShipTwo nu va depăși acea graniță a spațiului, linia Karman, situată la o altitudine de 100 km ”Îi urăm o călătorie încununată de succes, dar ei nu vor zbura dincolo de linia Karman și este o experiență foarte diferită”, spune Bob Smith, CEO la Blue Origin.Branson i-a dat replica lui Smith: a spus că senzația nu va di diferită și timpul de imponderabilitate va fi similar cu ce se va întâmpla la New Shepard.Linia Kármán se află la o altitudine de 100 km deasupra nivelului mării de pe Pământ și este frecvent utilizată pentru a defini granița dintre atmosfera Pământului și spațiul cosmic. Numele vine de la Theodore von Kármán, un inginer care s-a născut la Budapesta, pe timpul Imperiului Austro - Ungar.United States Air Force și Federal Aviation Administration pun această ”graniță” imaginară la 84 km, deci și Virgin s-ar încadra.Dar ce vezi când treci acea graniță? Iată cum descria experiența Virgin Galactic în prospectul publicitar: ”În timp ce vă veți deplasa cu viteză la marginea atmosferei, ferestrele largi vă vor permite să observați cum albastrul cerului devine mov, apoi indigo, apoi negru”.Cum se va vedea Pământul de la 88 km? Cei de la Virgin au pus ”tone” de poezie în descriere: ”Harta albastră a cărei cupolă se va zări la distanță, în întuneric, vă va fi familiară, dar nu va avea niciuna dintre granițele cunoscute. Panglica incredibil de îngustă a atmosferei va părea îngrijorător de fragilă. Ceea ce veți admira este sursa a tot ceea ce înseamnă să fii om și este locul pe care-l numim acasă”.Surse: New York Times, Washington Post, BBC, CNBCÎn articol am folosi citate din cartea Baronii spațiului, semnată de Christian Davenport.