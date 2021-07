VIDEO Richard Branson încearcă să ajungă în spațiu cu avionul spațial al companiei sale, Virgin Galactic / Zborul va fi transmis în direct

SpaceShip 2 in zbor spre spatiu





Zborul, inițial programat duminică la ora 16.00, a fost amânat 90 de minute din cauza condiţiilor meteorologice. Vehiculul este acum programat să fie lansat duminică, la ora României 17:30.























Acum 15 ani Branson spunea că Virgin Galactic va fi ”prima linie spațială comercială din lume” și că va ”transforma turiștii obișnuiți în adevărați astronauți”. Branson promitea să facă primul zbor în 2007 și să transporte în spațiu 3.000 de oamenii în primii 5 ani.Drumul a fost însă mai complicat, din cauza greutăților tehnologice, iar primii clienți vor zbura în 2022 și 600 sunt înscriși pe listă, biletele costând 250.000 de dolari.De la baza Spaceport America, din statul New Mexico va decola un avion purtător (mother ship) numit White Knight Two care va duce la 15.000 de metri altitudine avionul spațial (space plane) SpaceShipTwo care este spectaculos și chiar este avion fiindcp are aripi și va ateriza pe o pistă convențională.Avionul spațial VSS Unity este abia la al patrulea zbor cu echipaj uman și pentru prima dată este ocupat la capacitate maximă (șase persoane). Avionul spațial VSS Unity este pilotat de Dave Mackay și Michael Masucci. La bord, în afară de Branson, vor mai fi trei specialiști de la Virgin Galactic: Beth Moses, Colin Bennett și Sirisha Bandla. Avionul purtător VMS Eve va fi pilotat de C.J. Sturckow și Kelly Latimer.După ce va fi eliberat de nava purtătoare (”mother ship”), avionul spațial Unity va ajunge în 8 secunde la o viteză de 3.500 km/h, fiindcă piloții vor porni racheta și avionul spațial o va lua în sus vertical.Ținta este să ajungă la 88 km altitudine deasupra nivelului mării și pasagerii vor experimenta 4-5 minute de imponderabilitate și vor vedea curbura pământului într-un mod foarte spectaculos.Aeronava VSS Unity va coborî ajutându-se de un așa-numit "feathering system" care îi va permite avionului să-și strângă aripile precum forma unui fluturaș de badminton, pentru a se putea reorienta la începutul coborârii. Apoi, Unity își ”despachetează” aripile și planează spre pista undeva va ateriza.Branson vrea ca în câțiva ani, când tehnologia va fi mai bine pusă la punct, prețul unui bilet să scadă la 40.000 de dolari. Planul lui este să se ajungă la transportarea a 300-400 de oameni/an în spațiu, dar până acolo mai este mult.