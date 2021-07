Virgin Galactic vrea să ajungă să ducă în spațiu un om în fiecare zi

Miliardarul Richard Branson a creat în 2004 compania Virgin Galactic pentru a duce turiști în spațiu, însă abia 17 ani mai târziu se fac primele zboruri suborbitale cu echipaj uman. Branson a ajuns duminică în spațiu nu plecând cu o rachetă, ci cu un avion convențional care poartă cu sine un „avion spațial” ce a fost eliberat la 15.000 de metri altitudine. Acest avion spațial, SpaceShipTwo a ajuns la circa 86 de kilometri altitudine și cei șase oameni de la bord s-au bucurat de câteva minute de imponderabilitate.Ei bine, Virgin Galactic are 600 de oameni pe liste, 600 de turiști spațiali care vor să facă acest zbor suborbital. Compania va mai face două zboruri de test în acest an, iar din 2022 va începe să ducă turiști în spațiu.Michael Colglazier, CEO al companiei, a spus pentru Financial Times că anul viitor vor fi gata două noi avioane spațiale care vor fi mai ușor de întreținut și care să poată face mai multe zboruri. Compania vrea să aibă cât mai multe navete și cât mai multe baze de unde avioanele să decoleze, practic mai multe ”porturi spațiale”, - spaceports, cum le numește compania.Virgin vrea să ajungă să poată duce de la fiecare spaceport cam 400 de oameni pe an în călătorii suborbitale și se vrea ca la fiecare bază de decolare să fie undeva pe la 8 - 12 avioane spațiale care să ducă turiștii în spațiu.Virgin Galactic are 600 de oameni înscriși pe listă, fiecare dând în medie un avans de 130.000 de dolari din totalul de 250.000. Alte 1.000 de persoane au dat fiecare câte 1.000 de dolari. Branson spunea că, pe termen lung, costul unui zbor ar putea scădea la 40.000 de dolari.Presa a scris că și Elon Musk este pe listă.Virgin Galactic a anunțat că vrea să vândă acțiuni pentru a strânge 500 milioane dolari cu care să finanțeze dezvoltarea florei spațiale.Virgin Galactic are o capitalizare de 9,7 miliarde dolari