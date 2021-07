Science Facts: Cât de repede se mișcă Pământul? Dar Sistemul Solar în galaxie?

Pământul se rotește în jurul propriei axe odată în 24 de ore (mai precis, în 23 de ore, 56 de minute și 4 secunde). Cum el măsoară 40.070 km în circumferință, înseamnă că într-o oră face o rotație parțială de 1.670 km. În același timp, Pământul aleargă în jurul Soarelui cu 110.000 km/h, conform blogului Ask an Astronomer, al astronomilor de la Cornell University, New York. Și îi trebuie 365 de zile ca să facă o rotație completă.Ask an Astronomer explică calculele: pentru a afla distanța parcursă de Pământ în jurul Soarelui trebuie determinată circumferința unui cerc. Știm că Pământul este, în medie, la 149,6 milioane de km de Soare și că are în general o mișcare circulară (este mai degrabă eliptică, dar ecuația e mai simplă cu un cerc). Distanța dintre noi și astru este raza cercului. Ca să-i calculăm circumferința este simplu: 2 x pi x raza. Și gata.Sistemul care cuprinde Soarele și tot ce orbitează în jurul lui se mișcă și el: este localizat în Calea Lactee, care orbitează și ea în jurul centrului galaxiei. Oamenii de știință știu că o face în jurul unui centru galactic bazându-se pe observarea altor stele, spune Katie Mack, astrofiziciană la North Carolina State University. Dacă stele foarte îndepărtate par a se mișca, aceasta se datorează mișcării relative a sistemului solar față de pozițiile acelor stele foarte îndepărtate.Mack aduce acest concept pe Pământ: „Dacă încep să merg, pot spune că mă mișc pentru că par a se mișca clădirile pe lângă care trec.”Dacă ea ar privi la ceva mai îndepărtat, ca un munte sau orizontul, acestea s-ar mișca mai puțin, deoarece sunt la distanță, dar tot s-ar deplasa relativ față de poziția ei. Studiind mișcările altor stele față de Soare, oamenii de știință au determinat că sistemul solar orbitează în jurul centrului Căii Lactee cu 720.000 km/h. Apoi este întreaga Cale Lactee, care este atrasă în diferite direcții de alte structuri uriașe, ca alte galaxii sau clustere de galaxii.La fel cum oamenii de știință spun că sistemul solar se mișcă bazându-se pe mișcările relative ale altor stele, ei pot folosi mișcările altor galaxii pentru a determina cât de repede se mișcă prin univers Calea Lactee.Și chiar dacă totul se mișcă permanent, organismele vii de pe fața Pământului nu o simt, la fel ca pasagerii unui avion care nu simt că aeronava se deplasează prin aer cu sute de kilometri pe oră. Oamenii care stau pe suprafața planetei nu simt că Pământul galopează în jurul Soarelui, pentru că o fac și ei - și cu aceeași viteză.