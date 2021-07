Jeff Bezos și istoria fascinației pentru spațiul cosmic - Rachete reutilizabile, Blue Origin și un viitor în care oamenii ar putea locui pe asteroizi

Bezos are o avere estimată la 212 miliarde dolari și spune că pasiunea pentru spațiu s-a declanșat când avea 5 ani și a urmărit cu părinții aselenizarea, în 1969, la televizorul alb-negru din sufragerie.

La discursul de absolvire a liceului, Bezos a vorbit despre spațiu: colonizare, un fel de hoteluri spațiale și despre ziua în care milioane de oameni vor locui pe alte planete.

Bezos a fondat compania spațială Blue Origin în anul 2000 și s-a comportat foarte diferit față de Elon Musk - Ani de zile a ținut secrete planurile sale și strategia lui Bezos a fost să facă totul în pași foarte mici (dar hotărâți), pentru ca totul să iasă foarte bine. Motto-ul companiei, "gradatim ferociter" înseamnă în latină ”pas cu pas, cu îndârjire„

Ideea lui a fost să creeze o rachetă reutilizabilă care să se poată întoarce în mod autonom de unde a decolat și să poată fi refolosită și la alte misiuni. Racheta New Shepard a făcut primele zboruri de test în 2015.

În mai 2019 Bezos și-a prezentat viziunea privind oamenii și spațiul cosmic și a spus că în viitor oamenii vor întemeia multe colonii în spațiu, dar noi, în prezent, trebuie să începem construcția ”drumului către spațiu”. Blue Origin a construit și un prototip de modul lunar.

Cu câțiva ani în urmă, Bezos a fost întrebat ce crede despre ideile lui Musk despre Marte, iar el a răspuns că nu prea crede că Marte este bună ca planetă de rezervă pentru specia umană ”Mergeți să stați vreo trei ani în Antarctica și pe urmă mai vorbim. Antarctica, în comparație cu Marte, este grădina raiului”.

Visul lui Bezos - să ajungă în spațiu cu o rachetă care să fie folosită de multe ori

Evident că Bezos voia să ajungă în spațiu, declarând asta chiar și într-o emisiune TV din 2007 când Blue Origin era încă în anii de început. ”Da, categoric voi merge, de fapt, abia aștept”.









Mulți critici spun că turismul spațial este un fel de bungee jumping în sens invers pentru cei foarte bogați, dar este și o cale prin care spațiul devine mult mai accesibil. În plus, pot fi dezvoltate noi tehnologii care apoi să fie folosite în alte domenii.

Accidentul nu i-a diminuat lui Bezos cu nimic pasiunea pentru zbor, pasiune ce, spune el, s-a declanșat când la vârsta de 5 ani a urmărit la TV aselenizarea, în 1969. ”Copiii mici sunt receptivi la genul acela de entuziasm, își dau seama când se întâmplă ceva extraordinar”, spunea Bezos despre acele momente când privea aselenizarea cu familia, la un televizor alb-negru.





Iubirea pentru Star Trek, pentru cărți și pentru spațiu

Făcea experimente în garaj cu piese pe care mama i le cumpăra de la Radio Shack și avea un nivel de concentrare extraordinar. Omul care a fondat librăria online Amazon avea o plăcere nebună de a citi mult ”Părinților mei le-a fost greu să mă pedepsească fiindcă mă trimiteau în camera mea, iar eu eram întotdeauna fericit să fiu trimis în camera mea, pentru că citeam”. La discursul de absolvire a liceului, Bezos, care a terminat șef de promoție a vorbit despre spațiu: colonizare, un fel de hoteluri spațiale și despre ziua în care milioane de oameni vor locui pe alte planete.









La universitatea Princeton Bezos a fost șef al unui grup de studenți eminenți pasionați de explorările spațiale și într-unul dintre cele mai înflăcărate discursuri a vorbit despre transformarea asteroizilor în habitate, iar pentru asta oamenii ar trebui să scobească găuri în ei și să locuiască apoi acolo. Pentru asta, el propunea folosirea oglinzilor solare, pentru a topi și înmuia asteroizii, apoi, în momentul în care miezul acestora era transformat în lavă se injecta un cilindru de tungsten în centrul acestora și era umplut cu apă. La contactul cu centrul fierbinte, apa devenea abur, umflând asteroidul precum un balon și habitatul era gata. Evident că era o idee imposibil de pus în practic, dat fiind că asteroizii sunt foarte departe, au viteze mari și doar câteva mici sonde au ajuns la ei.



Blue Origin și primii ani secretoși

Blue Origin a fost în mare parte a istoriei sale opusul lui SpaceX pentru că a preferat dezvoltarea meticuloasă a diverselor procese în loc de viteză și multe încercări, chiar și nereușite.









Blue Origin a comunicat foarte puțin în primii ani, iar strategia lui Bezos a fost să facă totul în pași foarte mici (dar hotărâți), pentru ca totul să iasă foarte bine. El avea răbdare și planifica totul pe termen lung. La Amazon a avut ani de zile o abordare obsesivă de păstrare a unei culturi de startup, de afacere aflată la început, chiar și după ce compania crescuse mult.

Fi ca broasca țestoasă, nu ca iepurele de câmp!

Ambițiile lui Bezos erau uriașe încă din primii ani, iar compania își propunea să creeze o flotă de vehicule orbitale, mult mai complexe decât cele suborbitale.









Au trecut mulți ani până la primele rezultate: în martie 2005 compania a reușit să înalțe până la 96 m primul său vehicul de testare, numit Charon (un fel de dronă mare care se sprijinea pe patru picioare), iar în noiembrie 2006 racheta de testare Goddard a fost lansată până la înălțimea de 96 metri.

Apoi, mulți ani nu au prea fost noutăți legate de planurile lui Bezos despre explorarea spațială, dar în 2013 el anunța că a recuperat din adâncurile oceanului motoarele rachetei F-1, iar în toamna lui 2013 au crescut tensiunile dintre Blue Origin și SpaceX pe tema complexului de lansare 39A,









Jeff Bezos a avut în gând o idee: rachetele să nu mai fie consumabile, ci reutilizabile, deoarece fiecare lansare avea nevoie de o rachetă nouă și de motoare noi, scumpe și puternice. Primele trepte ale rachetei își propulsau încărcătura în spațiu, se desprindeau și reveneau pe Pământ, unde se prăbușeau în ocean, nefiind recuperate sau refolosite. Bezos voia și ca rachetele să aterizeze în poziție verticală.

New Shepard, dincolo de marginea spațiului

Așadar, New Shepard se lansează în spațiu și revine apoi, cu totul autonom, înapoi pe Pământ, ajustându-și singură direcția, capabilă să se orienteze astfel încât să aterizeze cu precizie milimetrică înapoi pe platforma de unde se lansase. Ideea este ca această rachetă să fie folosită din nou, precum un avion. Racheta este ghidată de algoritmi computerizați care calculează viteza vântului, dar se ajută și de GPS. Dacă este nevoie, motorul repornește, pentru ca racheta să-și încetinească coborârea spre platforma de aterizare.









Tehnologia reduce costurile călătoriei în spațiu și permite industriei să avanseze mai eficient, dacă racheta nu mai este o simplă ”consumabilă”.

Bezos, Musk și controversa zborurilor

În mai 2019 Bezos și-a prezentat viziunea privind oamenii și spațiul cosmic și a spus că în viitor oamenii vor întemeia multe colonii în spațiu, dar noi, în prezent, trebuie să începem construcția drumului către spațiu. “We are going to build a road to space. And then amazing things will happen”, spunea Bezos. (Vom construi drumul către spațiu și apoi se vor întâmpla lucruri uimitoare).









Dacă Elon Musk este pasionat de planeta Marte, Bezos a comunicat mai mult despre locuri mult mai apropiate de Terra și despre Lună, prezentând și prototipul unui modul lunar. Și racheta Racheta New Shepard a fost gândită ca un pas extrem de necesar pentru a construi pe viitor nave care să ajungă cu succes pe suprafața Lunii, dar tot New Shepard va putea duce în spațiu turiști foarte bogați.

Visul lui Bezos a fost să construiască o rachetă reutilizabilă, una care să se lanseze și să zboare în mod repetat, precum avioanele. O rachetă complet automatizată care nu are nevoie de piloți, ci toți cei de la bord să fie pasageri care să admire peisajul.Patru oameni vor ajunge dincolo de marginea spațiului pe 20 iulie și vor putea admira priveliștea de la înălțime: curbura Pământului, linia subțire a atmosferei și adâncul întunecat al spațiului înconjurător. Toată aventura va dura 11 minute.Drumul a fost lung și nu lipsit de primejdii, iar în 2003 Bezos a fost la un pas de moarteÎn martie 2003, în timp ce căuta terenuri pe care să le cumpere în Texas pentru viitoarea bază a companiei Blue Origin, Bezos s-a prăbușit cu un elicopter care a căzut în albia unui râu (nu el era la manșă). A fost rănit ușor, iar într-un interviu în revista Fast Company, în 2004, declara despre acest accident că ”ar fi fost un mod stupid de a muri”. El mai trăgea o concluzie pe care o considera ”cea mai importantă”: ”când se poate, evită elicopterele, nu sunt la fel de sigure ca aeronavele cu aripi fixe”, scrie Christian Davenport în cartea Baronii spațiului.Bezos a fost un mare fan Star Trek, iar la liceu a scris un eseu cu care a câștigat o excursie la un centru de zboruri spațiale al NASA, din Alabama. După această vizită Bezos a rămas uimit și încântat, entuziasmul pentru spațiu a fost și mai mare și multe zile a vorbit doar despre ce văzuse la NASA.În 1993 Bezos participa la o licitație Sotherbys pentru a cumpăra diverse obiecte folosite în misiunile spațiale (spre exemplu un set de șah special pentru misiunile spațiale sovietice). A licitat, dar nefiind atunci un om bogat, nu a avut șanse în fața celor cu bani și nu s-a ales cu nimic.În 1994, la Seattle, Bezos fonda Amazon, el dându-și seama atunci de extraordinarul potențial de creștere a internetului. Amazon avea să devină una dintre cele mai mari companii din lume, iar Bezos a putut licita cu succes pentru absolut orice obiecte și-ar fi dorit.Bezos a fondat compania spațială Blue Origin în anul 2000, cu doi ani înainte ca Elon Musk să fondeze SpaceX, dar cele două companii au avut trasee diferite: Musk a fost agresiv în comunicare, a dat în judecată companiile rivale și a reușit în 2020 să devină prima companie privată care duce astronauți pe Stația Spațială.Bezos s-a comportat foarte diferit față de Musk care a promis multe lucruri, unele foarte greu realizabile. Bezos, în schimb, a ales de multe ori să comunice și să se mândrească după ce se întâmplase ceva. ”Vom vorbi despre Blue Origin, când vom avea despre ce vorbi”, spune Bezos, la începuturi. Motto-ul companiei, "gradatim ferociter" înseamnă în latină ”pas cu pas, cu îndârjire„Dar de ce Blue Origin? Într-o scrisoare - manifest din 2004 Bezos explica ”albastru, pentru punctul azuriu care este pământul, origin, pentru că este locul unde s-a născut omenirea”.Jeff Bezos își închipuia ascensiunea companiei pornind de la câteva principii solide ”Nu înaintezi, și apoi te oprești” Continuă să urci în ritm susținut! Fi ca broasca țestoasă, nu ca iepurele de câmp! Menține cheltuielile la un nivel sustenabil! Să te aștepți că acestea vor continua să crească constant! Să nu cazi pradă speranței nejustificate că drumul devine mai ușor pe măsură ce avansezi!”Pentru prima oară, în aprilie 2015, Blue Origin a lansat racheta New Shepard dincolo de marginea spațiului cosmic, iar într-n zbor de test, cinci luni mai târziu, racheta ateriza cu succes.În zborul de pe 20 iulie, capsula din partea superioară a rachetei ar trebui să se detașeze de propulsor, să ajungă apoi la o altitudine de 106 km și apoi să aterizeze lin pe pământ, cu ajutorul parașutelor.Jeff Bezos își va împlini pe 20 iulie marele vis: va ajunge pe orbita terestră la bordul rachetei New Shepard, alături de fratele său (Mark Bezos), de un om foarte bogat care a plătit 28 milioane dolari pentru locul în navetă și de Wally Funk (o fostă aviatoare americană ce are acum 82 de ani).New Shepard a făcut până acum 15 zboruri, toate fără echipaj uman. Racheta, denumită după Alan Shepard, primul american ce a ajuns în spațiu, în 1961, poate duce șase oameni până la o altitudine de puțin peste 100 km. Shepard a pășit pe Lună în 1971.În trecut, Elon Musk s-a declarat enervat că lumea nu înțelegea diferența dintre rachetele SpaceX și cele ale Blue Origin: Musk a ținut să sublinieze că Blue Origin nu ajunge pe orbită, ci zboară suborbital, în timp ce SpaceX ajunge pe orbită, de câteva ori mai departe decât sistemul New Shepard.Orbita și spațiul sunt categorii diferite, spunea Elon Musk, fiindcă pentru a ajunge în spațiu ai nevoie de o viteză de 3 ori peste cea a sunetului, iar pentru a ajunge pe orbita de transfer geostaționar este nevoie de o viteză de 30 de ori mai mare decât cea a sunetului. Pentru a ajunge pe orbită este necesară o cantitate uriașă de energie, pentru ca accelerația navei să contrabalanseze forța gravitațională și, practic, aceasta să planeze încontinuu în jurul Pământului.Cu câțiva ani în urmă, Bezos a fost întrebat ce crede despre ideile lui Musk despre Marte, iar el a răspuns că nu prea crede că Marte este bună ca planetă de rezervă pentru specia umană ”Mergeți să stați vreo trei ani în Antarctica și pe urmă mai vorbim. Antarctica, în comparație cu Marte, este grădina raiului”, spunea Bezos.El insista pe faptul că Marte nu trebuie să fie Planul B pentru specia umană, ci trebuie să avem grijă de Pământ, astfel încât să existe multe mii de ani de acum înainte, Acest discurs bazat pe ideea: trebuie să protejăm Pământul cu orice preț a fost repetat de Bezos încă de la 18 ani.Pentru a proteja Pământul, Bezos propunea ca industria grea să fie mutată în spațiu, spre exemplu mineritul: ”Lucrul care va face cea mai mare diferență este exploatarea minieră a obiectelor din apropierea Pământului și construcția infrastructurii de producție în spațiu”.Trebuie spus că Blue Origin a dezvoltat de la înființare cinci motoare de rachetă - - BE-1, BE-2, BE-3, BE-4 și BE-7 - toate mergând pe ideea că rachetele pot fi reutilizate de mai multe ori. Compania le-a și testat la baza proprie din Van Horn, Texas ;i investițiile s-au apropiat de un miliard de dolari. Faptul că Blue Origin dezvoltă și motoare de rachetă este o dovadă că Bezos este cât se poate de serios când este vorba de spațiul cosmic.Anul acesta ar fi trebuit lansată și racheta New Glenn ce va avea aproape 100 de metri lungime, poate transporta până la 45 de tone pe orbita inferioară a Pământului și ar trebui să poată fi reutilizată de 25 de ori, pentru a reduce la maxim costurile cu transportul diverselor sarcini. Din cauza greutăților tehnice, New Glenn va fi lansată la final de 2022.Pentru realizarea acestui articol am folosit o serie de citate din cartea Baronii spațiului scrisă de Christian Davenport, editura RAO, 2019