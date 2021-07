VIDEO Jeff Bezos a zburat cu succes în spațiul cosmic la bordul vehiculului New Shepard

Miliardarul Jeff Bezos și-a împlinit marți visul de a ajunge în spațiul cosmic, iar în capsula rachetei New Shepard a fost împreună cu fratele său Mark, cu Wally Funk (82 de ani) și cu un tânăr olandez ce are un tată foarte bogat. Racheta reutilizabilă s-a lansat din Texas în jurul orei 16.10, iar în mai puțin de 3 minute a atins peste 3.500 km/h. Tot zborul a durat 11 minute și cei din capsulă au trecut de 100 km altitudine.











UPDATE 12: Se sărbătorește cu șampanie. Wally Funk, aviatoare de legendă, este în extaz și a devenit cea mai bătrână persoană care ajunge în spațiu, la 82 de ani.











UPDATE 11: Cei patru sunt încântați și spun că a fost o zi fantastică. Sunt scoși din capsulă











UPDATE 10: La 11 minute de la lansare capsula a revenit cu bine pe sol, în deșertul din Texas.



UPDATE 9: La 7 minute după lansare New Shepard a revenit cu bine pe platformă



UPDATE 8: New Shepard a fost lansată cu succes la 16.13. Capsula s-a separat cu succes, iar astronauții au depășit linia Karman, peste 100 km altitudine. Se aud vocile încântate ale celor patru oameni din capsulă.











UPDATE 7: În ultimele minute înainte de lansare computerul rachetei verifică pentru a se asigura că toate sistemele funcționează corect.











UPDATE 6: Lansarea va avea loc după ora 16.10, după ce numărătoarea inversă a fost oprită câteva minute, probabil pentru verificări tehnice suplimentare. Lansarea va fi la 16.13.



UPDATE 5: Ora 15.45. Trapa capsulei a fost închisă. Capsula se numește RSS First Step, unde RSS vine de la Reusable Space Ship (navă spațială reutilizabilă.











UPDATE 4 Ora 15.35: Wally Funk, Jeff Bezos, Mark Bezos și Oliver Daemen au intrat în capsula pe care racheta o va duce la peste 105 km altitudine.

UPDATE 3: Ora 15.24: Cei patru urcă turnul de îmbarcare, către capsulă



UPDATE 2: Ora 15.18 Astronauții se îndreaptă în mașini Rivian către situl Launch Site One de la Van Horn, Texas

”Oamenii mă întreabă dacă sunt neliniștit. Sunt încântat și curios și vreau să văd ce putem învăța. Ne-am antrenat, vehiculul este gata, echipa este pregătită și este incredibilă. Chiar ne simțim bine făcând asta”, a spus Jeff Bezos, la CBS News.









”Toți astronauții spun că spațiul i-a schimbat și că văd cât de fragil este Pământul. Nu știu cum mă va schimba pe mine, dar știu că asta se va întâmpla, dar sunt curios să văd cum mă va schimba”, a spus Bezos, într-un alt interviu, la CNN.

Este un zbor al premierelor: o companie privată trimite într-un zbor suborbital un echipaj format în totalitate din civili. Acum va ajunge în spațiu cea mai vârstincă persoană (Wally Funk, la 82 de ani), dar și cea mai tânără (Oliver Daemen, 18 ani). Zborul va fi complet automatizat, astfel că cei patru din capsulă nu vor putea interveni în niciun fel.









Bezos a creat compania Blue Origin acum 21 de ani și progresele au fost lente, dar de la retragerea de la șefia Amazon, Bezos se ocupă mai mult de pasiunea sa: spațiul. În unii ani a investit și peste un miliard de euro în Blue Origin și rezultatele încep să se vadă.

: Ora 15.00: Cu o oră înainte de lansare sunt +21 de grade la baza din Texas. Lansarea este programată pentru ora 16.00Planul este să ajungă în spațiul cosmic, la peste 105 km altitudine, iar racheta New Shepard are 18 m lungime și este la a patra generație, dar va duce pentru prima oară în zbor suborbital și echipaj uman. Racheta poartă numele lui Alan Shepard, primul american care a ajuns în spațiu, acum 60 de ani.New Shepard 1 a zburat pentru prima oară în aprilie 2015, iar New Shepard 2 a reușit cu succes să revină pe Terra printr-o aterizare verticală pe 23 noiembrie 2015. Capsula a revenit și ea cu bine, iar pe 22 ianuarie 2016 un vehicul (booster) a fost pentru prima oară refolosit cu succes și la fel s-a întâmplat de alte trei ori în 2016.New Shepard 3 a zburat în premieră pe 12 decembrie 2017, iar New Shepard 4, prima rachetă Blue Origin gândită pentru a transporta și pasageri, a zburat pe 14 ianuarie și pe 14 iunie.După lansarea de la baza Launch Site One de la Van Horn, Texas. racheta va ajunge în 2 minute și jumătate la 76 km altitudine unde se va desprinde capsula. Capsula - cu cei patru pasageri - va mai urca peste 25 km și oamenii vor simți câteva minute de imponderabilitate (aproximativ 3 - 4 minute) și vor vedea curbura Pământului. Pasagerii se vor putea desface din centuri pentru scurt timp.Capsula va cădea libera un timp și va coborî apoi cu puternicele parașute deschise (trei), pentru a putea încetini la viteză minimă înainte de impactul cu solul. Propulsoarele capsulei vor porni și ele pentru scurt timp, în ideea ca aterizarea să fie și mai lină (soft landing).Racheta, după ce capsula se va fi desprins, va urca și ea la peste 100 km și se va folosi de computerul de bord și de instrucțiunile primite pentru a reveni la sol pe o platformă aflată la 3 km de punctul de lansare, printr-o aterizare verticală, ideea fiind ca booster-ul să mai fie folosit și la alte misiuni. Motorul rachetei se va reaprinde pentru ca ea să revină pe Terra. New Shepard va fi alimentată cu oxigen lichid și hidrogen lichid.Vehiculul spațial New Shepard nu va reveni exact de unde s-a lansat, ci în alt punct, în ideea de a nu distruge rampa de lansare în caz că la revenire apar probleme.Blue Origin vrea ca New Shepard să mai facă două zboruri anul acesta. Cei de la companie spun că interesul pentru turismul spațial este uriaș și că la licitația pentru locul liber pe rachetă, cel vândut cu 28 milioane dolari, s-au înscris 7.600 de oameni din 159 de țări.Planul este să se ajungă la o cadență de o lansarea la două săptămâni, primii vor fi clienți care au plătit de ordinul milioanelor de dolari, dar cu anii prețul va scădea.Până acum, în 60 de ani au ajuns pe orbită mai puțin de 600 de astronauți, dar aceste noi companii private vor să ducă sute de oameni în fiecare an.