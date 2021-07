VIDEO Ce urmează pentru Jeff Bezos și Blue Origin după succesul spațial de marți

Cei 4 astronauti care au zburat cu New Shepard

Bezos a fondat Blue Origin în 2000 și nu s-a grăbit deloc cu dezvoltarea și comunicarea, preferând să facă lucrurile pas cu pas. Prima rachetă New Shepard a zburat în 2015, iar acum, abia la a patra generație, tehnologia a devenit atât de sigură încât oamenii să poată fi puși în capsulă, duși la peste 100 km altitudine și aduși înapoi pe Terra în siguranță.









Bezos s-a arătat încântat de succesul de ieri, însă fondatorul Amazon țintește mult mai departe. La Blue Origin sunt 4.000 de angajați și o echipă lucrează la mega-racheta New Glenn care va fi capabilă să ajungă pe orbită, dar mult mai târziu decât se spera, estimările de acum fiind că primele zboruri vor fi la final de 2022 sau început de 2023.

Mai mult, Blue Origin are în gând o rachetă și mai mare, New Armstrong, despre care se știu foarte puține lucruri, dar s-a speculat că ar putea fi o rachetă capabilă să ducă echipaj uman pe Lună sau chiar mai departe, spre Marte. Se poate însă estima fără teama de a greși că New Armstrong va zbura după 2025. Aceste rachete foarte mari nu doar că sunt greu de dezvoltat, dar riscul de explozie este mai mare fiindcă aceste rachete duc extrem de mult combustibil.









În stilu-i caracteristic, Bezos nu se va grăbi cu lansările acestor super-rachete până nu va fi sigur că totul este pus la punct. O explozie la lansare ar afecta grav imaginea companiei și șansele de a câștiga contracte.

Jeff Bezos își dedica în general o zi pe săptămână pentru lucrul la Blue Origin, dar după retragerea de la șefia Amazon are mai mult timp. Dezvoltarea Blue Origin va depinde mult și de cât este dispus să investească, fiindcă planurile de a duce rachete pe orbită sau astronauți către Lună necesită multe miliarde de dolari.









Licitațiile NASA nu sunt foarte dese și sunt greu de câștigat, mai ales când ai între concurenți companii precum SpaceX care stau mult mai bine decât Blue Origin. Spre exemplu, SpaceX a trimis în 2010 o rachetă pe orbită, în timp ce Blue Origin va face asta probabil în 2023.

Alte două zboruri cu echipaj uman va mai face New Shepard anul acesta și ideea ar fi ca turismul spațial să devină o sursă importantă de venit pentru companie, astfel încât din turismul spațial să fie finanțate dezvoltările viitoarelor rachete și să nu mai fie nevoie ca Bezos să finanțeze aproape totul.Va fi important ca transportarea de oameni, dar și de utilaje sau aparate în spațiul cosmic, să devină mai ieftină, viziunea lui Bezos fiind una în care milioane de oameni vor putea locui în spațiu.Acel moment este foarte îndepărtat: în prezent nu s-a anunțat cât costă un bilet pentru un zbor de 11 minute cu New Shepard, dar cum a arătat și licitația recentă, există oameni dornici să dea și câteva milioane de dolari. La acest preț, spațiul cosmic este accesibil doar pentru câteva sute de pământeni.