Jeff Bezos a ajuns în spațiu. Înseamnă asta că e astronaut? Blue Origin zice că da, NASA...

Cum pregătește NASA astronauții

Definiție pentru „astronaut”

„Astronauții noștri au terminat antrenamentele și sunt pregătiți de lansare”, anunța luni noapte o postare de pe contul de Twitter al Blue Origin, compania de zboruri suborbitate fondată de Bezos.Peste mai puțin de 10 ore mai târziu Bezos și ceilalți 3 pasageri - Mary „Wally” Funk , o aviatoare în vârstă de 82 de ani, Oliver Daemen , un tânăr olandez în vârstă de 18 ani, și fratele lui Bezos, Mark - aveau să aterizeze cu succes după zborul care a durat ceva mai mult de 10 minute.În cel mai înalt punct al zborului capsula Blue Origin a trecut de linia Kármán , granița aflată la 100 de kilometri deasupra nivelului mării folosită de unii oameni de știință pentru a demarca locul în care se termină atmosfera Pământului și începe spațiul cosmic.Ar putea părea ca un caz încheiat: cel mai bogat om de pe planetă a mers în spațiu, așadar este astronaut.Însă experții din domeniu afirmă că acest titlu nu este obținut doar prin trecerea liniei de demarcație dintre Pământ și spațiu.Astrofizicianul Scott Manley, un popularizator al științei, a răspuns unei postări de pe Twitter a Blue Origin, afirmând că „țineți minte că Wally [Funk] are mai multă experiență de zbor decât orice astronaut din ziua de azi”.Funk a pontat 19.600 de ore de zbor pe mai multe aeronave și a învățat peste 3.000 de persoane să zboare. Aceasta, care s-a pregătit ca astronaut în cadrul programului Mercury 13 dar nu a fost aleasă de NASA pentru a zbura în spațiu din cauza sexului ei, a fost singura persoană de la bordul capsulei Blue Origin care are antrenament de zbor.Pentru a se putea califica pentru un program de instruire al NASA, potențialii astronauți trebuie să aibă o diplomă de masterat într-un domeniu STEM (science, technology, engineering and mathematics) și, fie doi ani de experiență profesională relevantă, fie 1.000 de ore de zbor ca pilot-comandant al unui avion cu reacție.Dacă îndeplinesc aceste condiții, candidații trebuie să treacă printr-o evaluare fizică solicitantă înainte de a începe un program de antrenament de bază ce durează doi ani în care învață totul, de la pilotarea unei nave spațiale la cum să comunice în rusă cu Centrul de Control al Misiunilor din Rusia, potrivit NASA.Odată ce au trecut cu succes de instruirea de bază, astronauții NASA sunt evaluați pentru eligibilitate înainte de a fi repartizați unei misiuni, lucru care poate dura câțiva ani suplimentari de pregătire înainte de a zbura propriu-zis.Membrii echipajului Stației Spațiale Internaționale de regulă se antrenează 2 ani de zile pentru a petrece 6 luni în spațiu.În 2017 peste 18.000 de persoane s-au înscris pentru programul de astronauți din acel an însă doar 12 au fost selectate pentru antrenamente suplimentare.În contrast, Bezos și echipajul său au primit doar 14 ore de instruire în decurs de două zile înainte de lansare, fiind pregătiți pentru proceduri nominale și de urgență înăuntrul capsulei pentru pasageri.Cu excepția experienței anterioare a lui Funk, aceste 14 ore au reprezentat singura instruire primită de cei 4 membri ai echipajului Blue Origin.Charles Bolden, un astronaut și fost administrator al NASA, afirmă că pentru a putea fi considerați astronauți candidații trebuie să fie pregătiți să piloteze aeronava și să lucreze în situații de urgență. Însă ca navă autonomă, racheta New Shepard a Blue Origin a fost proiectată tocmai să îi împiedice pe pasageri să facă aceste lucruri.„Când vorbești despre turism vrei să scoți din joc cât de mult posibil interacțiunile cu omul pentru a putea avea un turist”, a mai declarat Bolden pentru CBS News înainte de lansarea de marți.„Am fost surprins că urcă treptele. Cel mai solicitant lucru din punct de vedere fizic pe care îl vor face astăzi va fi să intre în vehicul”, a adăugat acesta.Clarificarea definiției a ceea ce înseamnă un astronaut pentru a face distincție între un profesionist instruit și un turist în spațiu ar putea să devină un subiect tot mai dezbătut în următoare perioadă pe măsură ce cursa pentru turismul spațial se va încinge și tot mai multe persoane se vor îmbarca pentru zboruri suborbitale.Iar definiția oficială a NASA nu ne ajută prea mult în acest sens. Ea se referă la astronauți atât membri ai echipajului de la bordul unei aeronave spațiale cât și ca persoane care „navighează în spațiu” - termen care provine de la cuvântul grecesc pentru astronaut.Și mai avem și dezbaterea despre unde începe cu adevărat spațiul. Unele persoane afirmă că începe la linia Kármán, unde atmosfera este prea rarefiată pentru a putea susține zborul unei aeronave normale. Alții consideră că începe la o înălțime de 150 de kilometri.După una dintre definiții Bezos ar putea fi astronaut. După cealaltă n-ar fi nici măcar turist spațial.