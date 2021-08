Roverul Perseverance a eşuat în prima sa tentativă de a colecta roci de pe Marte: ”Nu este rezultatul la care ne aşteptam”

Agenţia spaţială americană publicase anterior în cursul zilei fotografii care arată clar, lângă umbra vehiculului, o mică movilă cu o gaură în centru - prima săpată de robot pe Planeta Roşie.

"A început prelevarea de probe", a scris pe Twitter Thomas Zurbuchen, directorul departamentului ştiinţific al agenţiei spaţiale americane.

#SamplingMars is one of my most complicated tasks. Early pics and data show a successful drill hole, but no sample in the tube–something we’ve never seen in testing on Earth. Mars keeps surprising us. We’re working through this new challenge. More to come. https://t.co/XyXBssvKe6 pic.twitter.com/VTNvMA2jqN