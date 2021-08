Ministrul Teleman: România va plăti, în septembrie, aproximativ jumătate din datoria de 124 milioane de euro acumulată față de Agenția Spațială Europeană

Agenția Spațială Europeană: Ce este, cu ce se ocupă și cum este finanțată

Potrivit ministrului Ciprian Teleman, programul ESA asigură un retur industrial de până la 95% pentru institutele, companiile și universitățile românești, în plus păstrarea în țară a proprietății intelectuale și accesul la tehnologiile ESA. Acesta spune că în prezent în program sunt implicate mai mult de 90 de unități și peste 1200 de specialiști români (echivalent normă întreagă). Agenția Spațială Română (ROSA) coordonează programul spațial național și programul ESA din partea României.este o organizaţie internaţională cu 22 state-membre, printre care și România, a cărei misiune este să elaboreze programul spaţial european şi să-l pună în aplicare.Programele ESA sunt concepute pentru a cunoaşte mai multe despre Pământ, despre spaţiul din imediata sa apropiere, despre sistemul nostru solar, precum şi pentru a dezvolta tehnologii şi servicii satelitare şi a promova industria europeană. De asemenea, ESA colaborează îndeaproape cu organizaţii spaţiale din afara Europei.Conform datelor de pe site-ul propriu, activitățile statutare ale ESA (programele de ştiințe spaţiale şi bugetul general) sunt finanțate prin contribuții băneşti ale tuturor statelor-membre ale Agenţiei, calculate în funcţie de produsul național brut al fiecărei țări. În plus, ESA desfăşoară mai multe programe opţionale. Fiecare stat-membru hotărăşte în ce program opțional doreşte să participe şi cu ce sumă doreşte să contribuie.Bugetul ESA pe anul 2017 a fost de 5.75 miliarde de euro. ESA funcționează pe principiul "restituirii geografice", adică investeşte în fiecare stat-membru, prin contracte industriale pentru programele spațiale, o sumă aproximativ echivalentă cu contribuția respectivei țări.Suma investită de europeni în programele spațiale, pe cap de locuitor, este foarte mică. În medie, fiecare cetățean din statele-membre ale ESA plătește, sub formă de taxe pentru finanțarea programelor spațiale, aproximativ costul unui bilet de cinematograf (în SUA, investițiile în activități spațiale civile sunt aproape de patru ori mai mari).