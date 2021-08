Internet spaţial: Lansare cu succes pentru 34 noi sateliţi din constelaţia OneWeb

O rachetă rusească Soyuz, operată de compania europeană Arianespace, a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică 34 de noi sateliţi ai operatorului britanic OneWeb, în cadrul unei constelaţii ce are drept scop furnizarea de servicii de internet de mare viteză în întreaga lume, informează AFP și Agerpres. Racheta a decolat "cu succes" la ora 22:13 GMT, sâmbătă, de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan, a indicat într-un comunicat agenţia spaţială rusă Roscosmos. Aceasta este a cincea lansare de sateliţi pentru OneWeb din acest an, la aproximativ două luni de la cea de la 1 iulie. În total, odată cu cea mai recentă misiune, 288 de sateliţi se vor afla pe orbita terestră pentru constelaţia OneWeb.Oneweb, deţinută de guvernul britanic alături de compania indiană Bharti, vizează un internet global operaţional la sfârşitul anului 2022 datorită unui număr de 650 de sateliţi plasaţi pe orbita terestră.În contractul încheiat cu Arianespace european şi confirmat în septembrie 2020 sunt planificate 16 lansări Soyuz, între decembrie 2020 şi sfârşitul anului 2022, pentru finalizarea reţelei Oneweb.Mai multe proiecte sunt în curs pentru înfiinţarea de constelaţii ce oferă internet global din spaţiu.Miliardarul american Elon Musk, directorul general al companiei spaţiale SpaceX, a plasat deja pe orbită în acest scop peste 1.500 de sateliţi pentru a crea reţeaua Starlink.Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, are un proiect similar, numit Kuiper.