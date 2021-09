Roverul Perseverance încearcă din nou să colecteze mostre de rocă pe Marte, după ce prima tentativă a fost un eșec

Perseverance a asolizat pe 18 februarie în craterul Jezero, despre care oamenii de știință cred că adăpostea un lac adânc în urmă cu 3,5 miliarde de ani. Elicopterul Ingenuity, care la început era mai mult gândit ca un experiment amuzant, a ajuns să fie foarte util în explorare, făcând până acum 12 zboruri.Roverul are un mare grad de autonomie, iar instrumentele sofisticate de la bord îi permit să se orienteze, să-și facă singur parcursul ocolind cele mai periculoase zone și este ajutat și de elicopterul Ingenuity care zboară și îi permite să vadă de departe obstacolele.Perseverance a forat din nou la suprafața marțiană și trebuie în următorul an să colecteze cam jumătate de kilogram de roci și praf marțian în câteva zeci de mici tuburi din titan, perfect sigilate, tuburi pe care le va lăsa pe solul marțian. În curând cei de la NASA vor afla dacă acestă a doua încercare a fost, sau nu, un succes.Aceste tuburi ar trebui să fie culese peste câțiva ani de o altă misiune care, într-o serie de pași dificili, să le aducă pe Terra unde să fie analizate în cele mai bune laboratoare. Misiunea aceasta are mai multe etape și rocile vor ajunge după 2030 pe Terra.La prima încercare de colectare, în august, totul părea să fi mers bine la început, dar când instrumentele roverului au verificat interiorul micului tub, cei de la NASA au avut neplăcuta supriză să constate că este gol. Cel mai probabil că praful fin a căzut înapoi pe solul marțian, lânga mica gaură făcută de instrumentele de foraj,Sursa: BBC