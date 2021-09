De ce mineritul pe asteroizi este încă mult mai aproape de filmele SF decât de realitate

Cei mai mulți asteroizi se găsesc între orbitele lui Marte și Jupiter, zonă care a fost denumită centura de asteroizi și cuprinde sute de mii de obiecte, de la câțiva metri diametru, până la 1.000 km diametru.

Ceres a fost primul asteroid descoperit de oameni, în 1801, de către Giuseppe Piazzi, un preot italian pasionat de astronomie și fondator al Observatorului de la Palermo.

Ceres este foarte mare, având un sfert din diametrul Lunii, iar temperatura medie la suprafață este de -105 C, deloc surprinzător dacă ne gândim că este de aproape trei ori mai departe de Soare decât Terra.

Încă din 1977 un grup de cercetători sfătuia NASA să studieze problema mineritului pe Lună și pe asteroizi, cu obiectivul de a lansa primele operațiuni până în anul 2000.

Asteroizii prezintă interes fiindcă unii dintre ei au în compoziție pământuri rare și metale prețioase precum platină, paladiu, rodiu, ruteniu, iridiu și osmiu, elemente care se găsesc în stare naturală și pe Pământ, dar sunt foarte rare și scumpe. Unii sunt evaluați la mii de miliarde de dolari, însă asta nu înseamnă nimic, fiindcă nu putem să-i aducem pe Terra.

Și cei mai apropiați asteroizi se găsesc la milioane de km depărtare și misiunile către ei costă mult și durează ani de zile în momentul de față. Câteva sonde trimise de om au atins asteroizi pentru doar câteva secunde, dar este departe momentul în care omenirea va putea pune pe un asteroid unelte de minerit și îndepărtat este și momentul când vom putea aduce pe Terra materialele extrase.

Mai multe companii și-au propus să extragă apă și metale de pe asteroizi, cea mai celebră fiind Planetary Resources care a fost susținută financiar de oamenii importanți. Promisiunile acestor companii și termenele date au fost însă complet nerealiste. Spațiul este un loc extrem de complicat și scump: doar companii cu bugete de ordinul miliardelor pot încerca să facă ceva practic.

S-ar putea să fie nevoie ca asteroizii de pe care vrem să extragem metale scumpe să trebuiască mutați pe o orbită stabilă și trebuie să le oprim și rotația, iar pentru asta nu avem tehnologiile necesare. Pentru a extrage metale rare va fi nevoie de echipamente mult diferite de cele folosite la minerit pe Terra pe Terra. Totul s-ar petrece la multe milioane de km de Pământ, fără vreo intervenție umană.

iIlustrație Rainer Zapka, Dreamstime.com







”O mare parte dintre acești asteroizi se rotesc pe orbite diferite în jurul Soarelui, la distanțe de 380 - 480 milioane km, netulburați de atracția gravitațională a planetelor care alcătuiesc Sistemul Solar (...) Deși întinderea centurii de asteroizi este vastă, masa ei totală nu depășește 5% din masa Lunii. Doar câțiva asteroizi ating sute de km în diametru (Ceres, Pallas, Hygiea și unul singur este vizibil cu ochiul liber (Vesta)”, scrie Cristian Presură în cartea Astrofizica povestită.

Ceres (sursa - NASA)







Ceres se găsește în medie la 414 milioane km de Soare, perioada orbitală este de 4,6 ani, iar diametrul este de 950 km, cam un sfert din cel al Lunii. Temperatura medie a suprafeței este de -105 C. A fost denumit după zeița romană a agriculturii.

De ce reușim să vedem asteroizii prin telescop?





Ceres și Vesta, cei mai mari asteroizi cunoscuți, au fost examinați în profunzime de sonda Dawn, începând cu anul 2011. O sondă japoneză, Hayabusa, a reușit în premieră să aducă în 2010 mostre de praf de pe un asteroid numit Itokawa. Sonda a fost lansată în 2003.





Bennu (sursa - NASA)







De multe ori apar știri exagerate în care se spune că un asteroid ar putea lovi în curând Terra și va face ravagii, dar adevărul este că nu sunt date că așa ceva s-ar putea întâmpla în viitorul previzibil. De exemplu, temutul Apophis, asteroidul botezat după zeul egiptean al răului şi distrugerii, nu va prezenta niciun pericol de coliziune cu Terra pentru cel puțin 100 de ani de acum înainte, au anunțat în martie cei de la NASA și de la Agenția Spațială Europeană care l-au și scos de pe lista de risc ce conține asteroizii care ar putea să intre în coliziune cu planeta noastră.

Asteroizii sunt foarte îndepărtați și costă mult să ajungi la ei. De exemplu, misiunea Osiris Rex a NASA către Bennu durează în total 7 ani și a costat un miliard de dolari pentru a mostră mică. Cine ar vrea să facă extracție minieră pe un asteroid trebuie să se aștepte la costuri uriașe și la șanse mari de eșec dacă apar probleme tehnice.





Un articol din 1977 în New York Times vorbea despre mineritul asteroizilor





Ar putea noua ”goană după aur” să aibă loc în spațiu și să se concretizeze prin mineritul asteroizilor? Ideea nu este chiar așa de absurdă și a apărut de multe ori în trecut, fiind enunțată și de cercetători respectați. În 1977 New York Times publica un articol cu titlul ”Scientists Call on NASA to Prospect for Mining on Moon and Asteroids”. Un grup de cercetători recomanda NASA să înceapă prospectări pentru a derula activități de minerit pe Lună și pe asteroizi, în ideea ca ele să înceapă până în anul 2000.

Cea mai cunoscută companie de minerit spațial este Planetary Resources care în 2012 și-a anunțat planurile de a extrage minerale prețioase din asteroizi și de a le aduce pe Pământ. Elementele prioritare erau platina, care la 1.500 de dolari uncia, cât costa atunci pe Terra, merita adusă aici, dar și apa.











Cei de la Planetary Resources au explicat că apa este extrem de valoroasă în spațiu fiindcă poate fi folosită pentru a produce combustibil cu care rachetele sau sondele să se ducă și mai departe în spațiu. Viziunea celor de la compania susținută și de Larry Page de la Google era ca pe câțiva asteroizi să fie instalate un fel de ”stații de alimentare” care să permită explorarea unor zone și mai îndepărtate de Terra, fără ca acele navete să trebuiască să revină mereu pe Terra.

Compania a primit finanțare chiar și de la statul luxemburghez și a reușit să trimită și mici sateliți de test, însă mineritul propriu-zis este probabil la cel puțin 15-20 de ani distanță.









Într-un fel asteroizii sunt mine de aur zburătoare din spațiul cosmic. De exemplu, în 2015 unul dintre ei s-a apropiat la 1,5 milioane km de Terra, adică de patru ori distanța Lună - Terra. Avea un diametru de circa 900 de metri și s-a estimat că nucleul lui ar conține 90 milioane tone de platină ce ar valora peste 5,4 miliarde dolari. Planetary Resources estima că platina dintr-un asteroid de numai 30 de metri ar putea valora între 25 și 50 miliarde dolari.