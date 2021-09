Misiunea elicopterului Ingenuity, prelungită pe termen nedefinit: "Ne descurcăm mai bine decât ne aşteptam pe scoarţa marţiană"

Primul zbor

Care este secretul?

Elicopterul Ingenuity a devenit însoţitorul de drum al roverului Perseverance, a cărui misiune constă în căutarea unor semne ale vieţii microbiene din trecutul planetei Marte."Totul se desfăşoară atât de bine", a declarat, entuziasmant, Josh Ravich, coordonatorul departamentului de inginerie mecanică din cadrul misiunii Ingenuity. "Ne descurcăm mai bine decât ne aşteptam pe scoarţa marţiană", a adăugat el.Sute de persoane au contribuit la acest proiect, însă doar câteva zeci sunt în continuare implicate în prezent. Josh Ravich s-a alăturat misiunii Ingenuity în urmă cu cinci ani. "Atunci când am avut şansa să încep să lucrez la designul elicopterului, am avut aceeaşi reacţie ca multe alte persoane: 'Oare chiar este posibil să zbori' pe Marte?", a dezvăluit specialistul american.Provocarea nu este deloc una uşoară, pentru că atmosfera marţiană are o densitate de doar 1% din cea a atmosferei de pe Terra. Prin comparaţie, pe Pământ, o misiune echivalentă ar trebui să facă un elicopter să zboare la altitudinea de 30 de kilometri.În plus, Ingenuity a trebuit să treacă cu bine peste o lansare la bordul unei rachete şi peste o asolizare controlată pe "Planeta Roşie", pe 18 februarie 2021, la şapte luni după debutul călătoriei sale în spaţiu, pe durata căreia a rămas ataşat de roverul Perseverance, de care s-a desprins după sosirea pe Marte.Alte dificultăţi ale misiunii: supravieţuirea în timpul glacialelor nopţi marţiene şi încălzirea cu ajutorul panourilor solare care îi încarcă bateriile, în timpul zilei; zborul în regim de autonomie graţie unei serii de senzori, deoarece întârzierile de comunicare între Marte şi Terra împiedică posibilitatea de a transmite instrucţiuni în timp real.Pe 19 aprilie, Ingenuity a realizat primul lui zbor pe Marte, marcând un moment istoric şi devenind primul vehicul motorizat creat de oameni care a zburat pe o altă planetă. Depăşind toate aşteptările, micul elicopter creat de NASA a efectuat apoi alte 11 zboruri."Am putut să facem faţă unor vânturi mai puternice decât credeam", a precizat Josh Ravich. "După al treilea zbor, ne-am atins toate obiectivele mecanice (...) şi am recoltat toate informaţiile pe care speram să le obţinem", a dezvăluit acelaşi angajat al legendarului Jet Propulsion Laboratory (JPL) din cadrul NASA.Ulterior, Ingenuity a reuşit să se ridice până la înălţimea de 12 metri în atmosfera marţiană, iar ultimul zbor al lui a avut o durată de două minute şi 49 de secunde. În total, micul elicopter a parcurs o distanţă de 2,6 kilometri.La începutul lunii mai, Ingenuity a realizat primul zbor care nu mai prevedea întoarcerea sa la bază, asolizând apoi în exteriorul pistei care a fost aleasă pentru a îl găzdui pe durata primei luni petrecute pe Marte.Cel de-al şaselea zbor a fost unul cu peripeţii: după ce s-a balansat periculos de mult în atmosfera marţiană din cauza unei defecţiuni ce viza realizarea de fotografii în timpul zborului pentru a îi menţine stabilitatea, Ingenuity a reuşit în cele din urmă să asolizeze în condiţii de siguranţă, iar acea defecţiune a fost reparată de inginerii de la NASA.Ingenuity este de acum trimis în calitate de "cercetaş" pe "Planeta Roşie", pentru a face fotografii cu ajutorul unui aparat în culori - singurul instrument de la bordul său care nu este indispensabil pentru buna funcţionare a acestui mini-elicopter.Obiectivul său este dublu: să se asigure că drumul este sigur pentru roverul Perseverance, dar şi că ruta aleasă prezintă un interes ştiinţific, mai ales din punct de vedere geologic. Ken Farley, coordonator ştiinţific al misiunii Perseverance, a dezvăluit că, în timpul celui de-al 12-lea zbor al lui Ingenuity, fotografiile realizate de acesta deasupra unei regiuni denumite South Seitha au arătat că zona în cauză s-a dovedit a fi mai puţin interesantă decât se aşteptau specialiştii americani.Inginerii de la NASA vor putea, astfel, să renunţe la ideea de a trimite roverul în acea regiune.După mai mult de şase luni petrecute pe "Planeta Roşie", micul elicopter Ingenuity, care are o greutate de 1,8 kilograme, a dobândit deja notorietate în rândul publicului larg, iar imagini ale sale sunt imprimate pe căni de cafea şi tricouri sau distribuite pe internet.Care este secretul longevităţii sale? Mediul a fost "foarte cooperant până acum: temperaturile, vântul, Soarele, praful din atmosferă", a explicat Josh Ravich. "Este totuşi foarte frig acolo, dar ar fi putut fi mult mai rău", a adăugat el.În teorie, mini-elicopterul american ar putea să funcţioneze încă o bună perioadă de timp. Însă anotimpul rece se apropie şi ar putea să îi complice misiunea. Graţie datelor de zbor transmise de Ingenuity, inginerii de la NASA au început să lucreze deja la designul unui înlocuitor al acestuia, care va face parte din următoarea generaţie de elicoptere ce vor fi trimise pe Marte."Va fi un vehicul cu o greutate de aproximativ 20-30 de kilograme, capabil să transporte echipamente ştiinţifice", a detaliat Josh Ravich. Viitoarele elicoptere ar putea să transporte eşantioanele de rocă marţiană colectate în prezent de roverul Perseverance.NASA prevede recuperarea acestora şi trimiterea lor pe Terra în cadrul unei misiunii viitoare, care ar putea avea loc în jurul anului 2030.