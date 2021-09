Ce este ”The accident”, obiectul misterios care trece prin Calea Lactee de 10 miliarde de ani și îi nedumerește pe cercetători

”Accidentul nu este chiar o stea (oamenii de știință își pot da seama din strălucirea sa slabă că nu există nicio fuziune nucleară care să alimenteze obiectul), dar nu este nici o planetă.Potrivit unui studiu publicat pe 30 iunie în The Astrophysical Journal Letters, Accidentul este ceva între ele - o clasă rară de obiecte cunoscute sub numele de pitică maronie (brună) sau o stea eșuată. Piticile maronii pot fi de până la 80 de ori mai mari decât Jupiter, dar, de obicei, dețin doar o mică parte din masa soarelui Pământului, potrivit Brittanica.Astronomii suspectează că aceste obiecte își încep viața ca niște stele, dar nu acumulează suficientă masă pentru a susține fuziunea nucleară în nucleele lor; în schimb, se răcesc încet și se estompează de-a lungul a milioane sau miliarde de ani până când nu sunt altceva decât tăciuni roșii sau purpurii.Asemănător stelelor, piticile maronii generează propria lumină, pentru că sunt fierbinți. Ele strălucesc cu lumină infraroșie invizibilă (asemănătoare cu lumina emisă de telecomenzi). Piticile roșii sunt însă mai mici, mai luminoase și mai reci decât stelele. Acest lucru le face foarte greu de observat. Până acum, am găsit doar 3.000 în galaxia noastră, dar astronomii cred că mult mai multe se ascund acolo în întuneric.”Accidentul” a apărut într-o astfel de sondare asupra cerului.Accidentul i-a descumpănit pe oamenii de știință după descoperirea sa surpriză deoarece nu arăta ca o pitică maronie tipică. Obiectul a apărut slab în unele lungimi de undă în infraroșu, sugerând că este o pitică maronie foarte rece și veche, dar a apărut strălucitoare în alte lungimi de undă, indicând că era o pitică caldă și tânără."Acest obiect ne-a sfidat toate așteptările", a declarat într-un comunicat autorul studiului Davy Kirkpatrick, astrofizician la Caltech din Pasadena, California. Această contradicție i-a nedumerit pe astronomi și i-a trimis la vânătoare pentru a examina obiectul ilogic cu telescoapele spațiale Hubble și Spitzer ale NASA, precum și cu telescopul cu infraroșu de la Observatorul W. M. Keck din Hawaii.Cu aceste date suplimentare, cercetătorii au aflat că ”Accidentul” este chiar mai ciudat decât credeau anterior. În primul rând, se mișcă repede. Situat la aproximativ 50 de ani lumină de Pământ, ”Accidentul” se deplasează prin galaxia noastră la aproximativ 500.000 mph (800.000 km / h), ceea ce este mult mai rapid decât o pitică maronie tipică.Potrivit astronomilor, acest fapt înseamnă probabil că ”Accidentul ”este foarte vechi și a fost împins de gravitatea obiectelor mai mari timp de miliarde de ani, accelerându-i mișcarea. (integral pe Live Science