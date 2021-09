VIDEO Cei patru astronauți amatori au petrecut prima zi pe orbită. De ce misiunea SpaceX Inspiration4 este una specială

SpaceX a anunțat că cei patru oameni care sunt acum pe orbită sunt mulțumiți, sănătoși și se odihnesc după o primă zi plină petrecută în capsula Crew Dragon care se mișcă rapid (28.000 km/h).









Misiunea este foarte specială: capsula orbitează la 575 km altitudine și cei patru membri ai echipajului se vor afla pe orbită timp de aproximativ 72 ore.

Spre comparație, Richard Branson a atins o altitudine de 85 km cu ajutorul avionului spațial, iar Jeff Bezos a ajuns la 107 km cu racheta New Shepard și în ambele cazuri au fost sub cinci minute de imponderabilitate. Stația Spațială Internațională se găsește la aproximativ 420 km altitudine, deci Inspiration4 este mult mai sus și decât aceasta.









Cei patru sunt Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Chris Sembroski și Sian Proctor.

Netflix a făcut un documentar în cinci episoade despre Inspiration4. Se numește “Countdown: Inspiration4 Mission to Space”, patru episoade sunt disponibile, iar al cincilea va fi postat pe 30 septembrie și va fi despre ce s-a întâmplat în spațiu.SpaceX a trimis astronauți la Stația Spațială Internațională în 2020, iar după 2023 va trimite oameni în jurul Lunii, turiști care vor plăti multe zeci de milioane de dolari. SpaceX este evaluată la 74 miliarde dolari și are 10.000 de angajați. Scopul lui Musk este să trimită oameni pe Marte, iar pentru asta compania lucrează la un sistem spațial uriaș numit Starship care conține o treaptă numită Super Heavy și o a doua treaptă numită Starship.În trecut, Elon Musk s-a declarat enervat că lumea nu înțelegea diferența dintre rachetele SpaceX și cele ale Blue Origin: Musk a ținut să sublinieze că Blue Origin nu ajunge pe orbită, ci zboară suborbital, în timp ce SpaceX ajunge pe orbită, de câteva ori mai departe decât sistemul New Shepard.