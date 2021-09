NASA a ales locul unde va pune după 2023 pe suprafața Lunii un rover care să caute apă înghețată

Craterul va fi explorat peste câțiva ani de un rover numit Volatiles Investigating Polar Exploration Rover sau VIPER care ar trebui să exploreze zona timp de 100 de zile. Rover își va lua energia de la soare și va putea fora chiar și până la un metru adâncime pentru a căuta apă înghețată sub suprafața solului lunar. Bateriile solare complet încărcate îi pot permite să funcționeze maxim 50 de ore în întuneric.VIPER va avea cam 1,5 metri lungime și peste 2,5 metri înălțime, cântărind 430 kg.Spre deosebire de rovererele marțiene, VIPER va putea fi pilotat în timp real, pentru că Luna este mult mai aproape decât Planeta Roșie. VIPER va avea o viteză de 0,8 km/h.Misiunea este parte a uriașului proiect Artemis care-și propune să aducă oameni pe Lună după 2024, după jumătate de secol de absență. VIPER va încerca să afle cât mai multe despre istoria apei înghețate de pe Lună: cum a ajuns acolo, în ce stare se găsește după miliarde de ani, etc.Aceste mici ”depozite” de apă înghețată ar putea fi de un real folos viitoarelor misiuni lunare, apa putând fi utilizată de astronauți. Pe termen mediu, NASA ar vrea ca Luna să fie punctul de unde vor pleca misiunile cu echipaj uman către Marte.Gheața nu va fi utilă doar pentru a deveni apă de băut, dar moleculele ar putea fi ”sparte” prin procedee chimice în atomi de oxigen și de hidrogen și oxigenul ar putea fi folosit pentru ca astronauții să respire.Hidrogenul și oxigenul ar putea fi folosite și pentru a dezvolta combustibil pentru revenirea pe Terra și pentru misiunile către Marte, mai ales că dacă vor putea fi transportate mai puține lucruri de pe Terra, misiunile lunare ar deveni mai simple. Evident că vor mai trece mulți ani până să se ajungă la etapa aceea.Cum Luna nu are aproape deloc atmosferă, temperaturile sunt extreme, unde bate Soarele pot fi +127 de grade, iar în zonele neluminate scad la sub -240 de grade. Temperatura medie este de -35 de grade pe Lună, în timp ce pe Terra media este +15 grade.