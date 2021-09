InSight Mars detectează cele mai mari 3 cutremure de pe planeta roșie / Un cutremur a durat 90 de minute

Sonda InSight Mars a NASA a detectat cele mai puternice trei cutremure înregistrate de ea, oferindu-le oamenilor de știință o imagine și mai clară a interiorului Planetei Roșii, potrivit Space.com.





InSight a înregistrat două cutremure cu magnitudinea 4,2 și 4,1 pe 25 august, apoi a înregistrat un alt cutremur cu magnitudinea de 4,2 pe 18 septembrie, care a durat aproape 90 de minute, au anunțat oficialii NASA miercuri.





Cel mai puternic cutremur anterior, pe care InSight l-a măsurat în 2019, a înregistrat o magnitudine de 3,7.

InSight (prescurtare pentru „Explorarea interioară utilizând investigații seismice, geodezie și transport de căldură”) a ajuns în apropierea ecuatorului marțian în noiembrie 2018.





Principalele instrumente științifice ale sondei alimentată cu energie solară sunt o sondă de căldură și o suită supersensibilă de seismometre. Echipa misiunii folosește, de asemenea, echipamentul de comunicații al InSight pentru a urmări cu precizie locația sa pe Marte. Aceste informații dezvăluie cât de mult se clatină planeta pe axa sa, ceea ce aruncă o lumină suplimentară asupra structurii sale interioare.





Sonda de căldură a fost închisă la începutul acestui an și nu a reușit niciodată să ajungă foarte departe în subteran, împiedicată de solul marțian care a fost neașteptat de greu de forat. Dar seismometrele au fost foarte productive, înregistrând și caracterizând sute de cutremure până în prezent.

Nucleu mare, crustă subțire





Analiza acestora a permis echipei InSight să identifice în detaliu interiorul marțian . De exemplu, nucleul are o rază de 1.830 km, mai mare decât s-a estimat, crusta are între 24 și 72 km grosime, iar raza planetei este de 3.390 km.

InSight a fost în hibernare de urgență

InSight, care a amartizat pe câmpia marțiană Elysium Planitia în 2018, a detectat peste 500 de cutremure pe planeta roșie și a resimțit peste 10.000 de vârtejuri de praf, începând să măsoare date cu privire la miezul lui Marte.









Spre deosebire de alte locații unde NASA a trimis roveruri și landere, inclusiv locul unde au amartizat roverul Perseverance și elicopterul Ingenuity, câmpia Elysium Planitia nu a fost măturată de rafale puternice de vânt.





Aceste vânturi, numite „evenimente de curățare”, sunt necesare pentru a sufla praful marțian de pe panourile solare ale roboților NASA.





Fără ajutorul lor, un strat gros de praf s-a acumulat pe InSight și landerul se zbate să absoarbă lumină solară. Panourile InSight produceau energie la doar 27% din capacitatea lor în luna februarie, lună în care sosește iarna marțiană în zona Elysium Planitia.

este mai mare decât arătau datele teoretice și mai puțin dens decât se credea. În comparație, nucleul planetei noastre este mai dens fiindcă Terra este mai mare decât Marte. Asta înseamnă și că nucleul marțian, deși are multe în comun cu cel terestru, conține și mai multe elemente chimice mai ușoare, precum oxigen, carbon, sulf și hidrogen.învelișul exterior, este diferită din punct de vedere geologic, mai ales că Marte nu are plăci tectonice și deci nu prea există activitate geologică, iar crusta este foarte veche. Grosimea crustei variază între 24 și 72 km., învelișul situat între crustă și nucleu, se întinde pe 1.560 km și are o compoziție chimică diferită față de mantaua terestră. Datele au arătat că mantaua marțiană este mai subțire decât s-a crezut.Noile detecții reprezintă un triumf pentru InSight, care s-a luptat cu scăderea nivelului de energie în ultimele luni, activitatea sa fiin în pericol.