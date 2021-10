Întâlnire de gradul întâi în Canada: O femeie a fost trezită de un meteorit ce s-a prăbușit în dormitorul său

Ruth Hamilton, o rezidentă a localității Golden din Columbia Britanică, dormea în patul ei pe 3 octombrie când a fost trezită în timpul nopții de o bubuitură în acoperiș și moloz care a început să îi cadă în cap, a relatat femeia pentru site-ul local Victoria News Ea a sărit din pat pentru a aprinde lumina, descoperind bucata de rocă spațială cuibărită între pernele sale, chiar lângă locul unde se afla capul ei cu câteva momente în urmă. The New York Times a relatat joi că obiectul era de dimensiunea unui pumn și cântărea în jur de 1,3 kilograme.Hamilton a sunat imediat la 911 și un polițist s-a deplasat la locuința ei pentru a investiga incidentul. Ofițerul a sunat la o firmă locală de construcții pentru a întreba dacă muncitorii săi au detonat explozibili la un șantier de construcție din zonă.Un reprezentant al companiei i-a spus polițistului că nu a avut loc nicio detonare dar că muncitorii săi au menționat că au văzut „o lumină puternică pe cer care a explodat, provocând bubuituri”.Hamilton și-a dat apoi seama că obiectul de pe perna ei este cel mai probabil o rocă din spațiu, potrivit CBC Space.com notează că în fiecare an mii de roci spațiale supraviețuiesc intrării în atmosferă și ajung la sol însă majoritatea meteoriților rămân nedescoperiți.Istoria a consemnat foarte puține cazuri de persoane care să se afle aproape de un meteorit în momentul impactului acestuia.Un exemplu faimos a fost cel al lui Ann Hodges, o locuitoare a statului american Alabama care a fost lovită de un meteorit pe 30 noiembrie 1954.La fel ca Hamilton, Hodges dormea în locuința ei în momentul impactului. Însă spre deosebire de canadiană, Hodges nu a fost atât de norocoasă, fiind lovită de meteoritul cu o greutate de aproximativ 3,8 kilograme.Din fericire acesta a lovit-o pe femeie după ce a ricoșat dintr-un radio, Hodges alegându-se doar cu o vânătaie destul de mare în urma incidentului.