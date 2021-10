Lucy, prima misiune NASA la asteroizii troieni, decolează sâmbătă / Scopul și costul misiunii de 12 ani

Lucy, prima misiune a NASA către asteroizii troieni, situați pe orbita lui Jupiter, urmează să decoleze sâmbătă dimineață din Florida, începând o călătorie de 12 ani care ar trebui să ofere o mai bună înțelegere a formării sistemului nostru solar, potrivit AFP.





Racheta Atlas V responsabilă de propulsia navei spațiale este programată să decoleze sâmbătă la 5:34 a.m. ora locală (9:34 a.m. GMT) din Cape Canaveral.





Nava va fi prima cu energie solară care se va aventura atât de departe de Soare și va observa mai mulți asteroizi decât orice altă navă spațială dinaintea sa - opt în total.





Fiecare dintre acești asteroizi trebuie să „livreze o parte din istoria sistemului nostru solar, din istoria noastră”, a declarat Thomas Zurbuchen, directorul diviziei științifice a agenției spațiale americane, într-o conferință de presă.





În jurul anului 2025, nava va zbura mai întâi peste un asteroid din centura principală de asteroizi, situat între Marte și Jupiter. Apoi va vizita șapte asteroizi troieni, inclusiv ultimii doi în 2033.





Cel mai mare dintre ei are aproximativ 95 km în diametru.





Nava spațială se va apropia de obiectele selectate la o distanță de numai 400 până la 950 de kilometri, în funcție de dimensiunea lor, și la o viteză de aproximativ 24.000 km / h.

Ce sunt Asteroizii troieni vizați de misiunea Lucy / Costul misiunii

În astronomie, adjectivul troian se referă la o planetă minoră sau satelit natural care ocupă aceeași orbită cu un corp ceresc mai mare, planetă sau satelit natural, dar care nu intră în coliziune cu acesta pentru că orbitează în unul din cele două puncte de stabilitate Lagrange, L4 sau L5, situate la 60° înainte sau după obiectul mai masiv.





Asteroizii troieni, dintre care se cunosc aproximativ 7.000, evoluează în jurul Soarelui în două grupuri, unul precedându-l pe Jupiter, celălalt urmându-l.





„Unul dintre lucrurile surprinzătoare despre asteroizii troieni este că sunt foarte diferiți unul de celălalt, în special culoarea lor: unii sunt gri, alții sunt roșii”, a declarat Hal Levison, cercetător principal pentru această misiune.





„Credem că această culoare indică de unde provin.”





Cercetătorii doresc să-și studieze geologia, compoziția și densitatea, masa și volumul precis.





Misiunea a fost numită Lucy cu referire la fosila Australopithecus descoperită în Etiopia în 1974, care a contribuit la luminarea evoluției umanității - NASA dorind aici să facă lumină asupra evoluției sistemului solar.





Cercetătorii care au găsit acest schelet ascultau la acea vreme melodia Beatles „Lucy in the sky with diamants”.





"Luăm un diamant la bord", a zâmbit Phil Christensen, responsabil cu instrumentul științific numit L'TES, care conține piatra prețioasă.





Acest instrument va măsura lumina în infraroșu, care va determina temperatura suprafeței asteroizilor.





"Prin compararea acestor măsurători de noapte și de zi, putem determina dacă suprafața este formată din bolovani sau praf și nisip fin", a explicat el. Într-adevăr, stânca se răcește mai puțin repede decât nisipul noaptea





Costul total al misiunii, inclusiv cei 12 ani de operațiuni, este de 981 milioane de dolari.