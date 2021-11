Ce se vede pe cerul nopții în noiembrie - Seara pot fi observate trei planete

Pe 4 noiembrie la ora 23:18 se produce faza de Luna Noua. Luna nu se poate observa.Pe 11 noiembrie se produce faza de Primul Patrar, la ora 14:45. Luna se vede seara.Pe 19 noiembrie, la ora 11:00, se produce faza de Luna Plina. Pe 18 și 19 noiembrie 2021 Luna se va vedea toată noaptea.Pe 27 noiembrie Luna se afla în faza de Ultimul Pătrar, la ora 14:24. Luna începe sa răsară după miezul nopții.Seara se văd trei planete: Venus, Jupiter și Saturn. Dimineața, spre sfârșitul lunii începe să se vadă Marte.La 30-40 de minute după ce apune Soarele, în aceeași direcție se vede Venus. Planeta este foarte strălucitoare și se vede ca o stea albă care nu pâlpâie. Apune în jurul orei 19:30, deci rămâne pe cer cam o oră după ce începe să se vadă.Venus nu se vede foarte sus pe cer și dacă nu aveți un orizont liber nu va putea fi văzută. Dacă puteți vedea apusul se vede și Venus.La români Venus se numește Luceafărul, acum fiind „de seară” pentru că se vede seara.Alte două planete care se văd seara sunt Saturn și Jupiter.Se văd înspre sud pe la ora 18-19, ca două stele strălucitoare. Jupiter este mai strălucitor decât Saturn și se vede în dreapta. Chiar sub planetă sunt două stele relativ strălucitoare, care fac parte din constelația Capricornus, constelație în care se află și Jupiter.Și Saturn face parte din această constelație, numai că se află la marginea vestică a ei.Diferența de strălucire dintre cele două planete este dată de faptul că Jupiter se află de două ori mai aproape de noi decât Saturn, la 730 milioane de kilometri.Cele două planete rămân vizibile toată luna, dar și în decembrie.Alte două planete se pot vedea în noiembrieMercur se vede bine în primele 10 zile ale lunii, dimineața, în jurul orei 6, înspre locul de unde răsare Soarele. Planeta se mișcă repede printre stele și dispare în razele Soarelui în jurul datei de 15 noiembrie.Marte se vede în jurul orei 6 dimineața, înspre orizontul de sud-est, înainte să răsară Soarele. Nu este foarte strălucitoare, dar este cel mai strălucitor obiect din zona de cer în care se află.Înspre vest, strălucitoarea stea Arcturus din Bootes nu se mai vede, dispărând sub orizont. Rămân însă pe cer stelele care formează triunghiul de vară, Altair, Vega și Deneb. Altair apune prima, în jurul orei 23, urmând nu după mult timp Vega și Deneb.Sudul este înțesat de constelațiile „acvatice”, constelații care au legătură cu apa. Acestea sunt Piscis Austrinus (Peștele Austral), Aquarius (Vărsătorul), Pisces (Peștii), Cetus (Balena) și Eridanus (Râul). Cele mai strălucitoare stele din zonă sunt Fomalhaut, Menkar (alpha Ceti) și mai sus, Hamal din Aries.Vom observa din nou cum constelația Orion își face apariția, înainte de miezul nopții, înspre sud-est. Împreună cu el apar și cânteva din constelațiile de iarnă, Taurus, Gemini, Canis Minor și Canis Major. Stelele strălucitoare ale acestora se disting foarte bine, Aldebaran, Procyon, Castor și Pollux fiind printre cele mai strălucitoare stele de pe întreg cerul.Spre nord, sus pe cer, se află Cassiopeia, care se vede ca litera „M”. Sub aceasta se află Cepheus, Ursa Minor și, cea mai aproape de orizont, Draco (Dragonul). Ursa Major poate fi văzută în întregime după miezul nopții, înspre nord-est.La zenit (deasupra capului), în jurul orei 22, se află Andromeda și Perseus. În cea din urmă se află o stea mai strălucitoare, Mirfak, aflată la aproape 600 de ani lumină depărtare. La „picioarele” lui Perseus se afla roiul stelar Pleiadele, M45, denumit și „Cloșca cu Pui”.După miezul nopții la zenit se va afla constelatia Auriga, care conține strălucitoarea stea Capella situată la 42 de ani lumină depărtare.