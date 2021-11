Astronomii au descoperit pentru prima dată o bucată pierdută a Lunii care orbitează Pământul

Originile lunare ale Kamo'oalewa

Descoperire fără precedent și o întrebare fără răspuns

Obiectul de dimensiunea unui montagnes russes a fost botezat cu numele hawaiian Kamo'oalewa, dovezile privind identitatea sa lunară fiind publicate joia trecută în revista Nature „M-am uitat prin toate cataloagele despre asteroizi din apropierea Pământului la care am avut acces și nimic nu se potrivea”, relatează Ben Sharkey, doctorand în cadrul departamentului de științe planetare a Universității Arizona și autor principal al studiului.Sharkey și colegii săi cercetători și-au dat seama în schimb că roca spațială are un spectru de lumină reflectată foarte asemănător cu cel al rocilor lunare duse pe Pământ de astronauții misiunilor Apollo.Al Conrad, unul dintre coautorii studiului, afirmă că noile observații care i-au dus la această concluzie au fost posibile datorită „puterii imense de captare a luminii a celor două telescoape gemene de 8,4 metri ale Large Binocular Telescope ” ce se află pe Muntele Graham din Arizona.Lumina reflectată nu reprezintă însă singura dovadă cu privire la originile lunare ale Kamo'oalewa, potrivit cercetătorilor citați și de publicația The Guardian Cvasisatelitul - o subcategorie de asteroizi din apropierea Pământului care orbitează atât Pământul cât și Soarele - se deplasează în jurul planetei noastre pe o orbită neobișnuit de înclinată, acesta fiind și motivul pentru care el apare pe cerul nopții timp de doar câteva săptămâni în fiecare an.„Este foarte improbabil ca un asteroid obișnuit din apropierea Pământului să se deplaseze spontan într-o orbită de cvasisatelit precum cea a lui Kamo'oalewa”, explică Renu Malhotra, profesoară de științe planetare la Universitatea Arizona.Ea spune de asemenea că fragmentul lunar nu va rămâne pe această orbită pentru o perioadă foarte îndelungată. Estimările arată că el a ajuns în poziția sa actuală în urmă cu 500 de ani, Malhotra crezând că traiectoria sa urmează să se schimbe în aproximativ 300 de ani.Orbita Kamo'oalewa (FOTO: Wikipedia)Însă în pofida faptului că au avut la dispoziție instrumente puternice și analize detaliate ale orbitei, echipa de cercetători din Arizona a avut nevoie de o perioadă destul de lungă de timp pentru a strânge suficiente dovezi privind originea sa lunară.Proiectul a fost demarat în 2016 și a durat mai mulți ani însă în 2020 cercetătorii au ratat fereastra de observație a sa din cauza restricțiilor anti-Covid stricte.Însă ei se simt acum suficient de siguri pe informațiile pe care le-au cules pentru a anunța trecutul unic al Kamo'oalewa.„Primăvara aceasta am reușit să facem noile observații de care aveam nevoie și ne-am dat seama 'wow, este real'”, spune Sharkey.O întrebare rămâne însă fără răspuns deocamdată: cum a ajuns Kamo'oalewa să se desprindă de Lună?Mai mult, întrucât acesta este primul asteroid din apropierea Pământului care prezintă proprietăți lunare, nu este clar momentan dacă el este o anomalie sau dacă există o întreagă clasă de astfel de obiecte în sistemul solar care așteaptă să fie descoperite.