Science Report: Un „super-Jupiter” extraterestru a spulberat toate preconcepțiile legate de locul unde pot exista planete

Arhitectura unui sistem solar

Condiții extreme de formare planetară

Planeta aflată la aproximativ 325 de ani-lumină de Pământ este un gigant gazos care pare să aibă o compoziție asemănătoare cu cea a planetei Jupiter. Însă ea este de 11 ori mai masivă decât cea mai mare planetă din sistemul nostru solar, potrivit cercetătorilor care au anunțat miercuri descoperirea.Această planetă aparține unei categorii numită „super-Jupiteri”, planete a căror masă este mai mare decât cea a celei mai mari planete din sistemul nostru solar.Noua planetă descoperită orbitează în jurul unei perechi de stele legate gravitațional una de cealaltă într-un sistem binar, ea având probabil cea mai largă orbită a vreunei planete descoperite până acum - de aproximativ 100 de ori mai largă decât cea a lui Jupiter și de 560 de ori mai largă decât cea a Pământului.Aceasta este de asemenea prima planetă descoperită orbitând o stea cu masa de trei ori mai mare decât cea a soarelui nostru.Stelele mai mari emit atât de multă radiație încât se crede că disrupt procesul de formare a planetelor. Descoperirea spulberă această paradigmă.„Formarea planetară pare să fie un proces incredibil de divers. Ea ne-a întrecut așteptările de numeroase ori în trecut și probabil o va continua să o facă în viitor”, afirmă astronomul Markus Janson de la Universitatea Stockholm, autor principal al studiului publicat în revista Nature Încă de la descoperirea primelor exoplanete, planete din afara sistemului nostru solar, în anii 1990, cercetătorii au încercat să afle dacă propriul sistem solar are o arhitectură „standard”.„Din trendul pe care îl vedem până acum, sistemul nostru solar nu are cel mai comun tip de arhitectură a sistemului planetar”, afirmă Gayathri Viswanath, doctorand în cadrul departamentului de astronomie al Universității Stockholm.„De exemplu, există sisteme planetare cu așa-numitele planete 'Jupiteri fierbinți', planete masive de dimensiunea lui Jupiter care își orbitează stelele gazdă la o distanță foarte apropiată. Vasta majoritate a planetelor descoperite par de asemenea să aibă o dimensiune între cea a Pământului și a lui Neptun, în sistemul nostru solar neexistând vreo planetă de acest tip”, explică Viswanath.Steaua mai mare din sistemul binar b Centauri în care a fost descoperită noua exoplanetă are o masă de 5-6 ori mai mare decât cea a soarelui și este de trei ori mai fierbinte, emițând cantități ridicate de radiații X și ultraviolet.Ea este o stea de tip B, o categorie de stele albastre extrem de luminoase. În termeni cosmici această stea este destul de tânără, formându-se în urmă cu aproximativ 15 milioane de ani. Spre comparație, soarele nostru are o vechime de 4,5 miliarde de ani.Astronomii deocamdată știu mai puține lucruri despre a doua stea din tandem, estimând că are o masă de la o zecime la de 4 ori mai mare decât cea a soarelui nostru.Cele două stele orbitează relativ aproape una de cealaltă, la o distanță aproximativ egală cu cea a Pământului de soare. Ambele pot fi văzute cu ochiul liber în constelația Centaurul Cercetătorii cred că noua planetă numită b Centauri (AB) a reușit să evite condițiile extreme din apropierea stelei majore din sistem datorită distanței extreme la care s-a format.„Distanța față de stele a contat probabil mult, cel puțin atunci când planeta s-a format”, afirmă Janson.