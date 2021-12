FOTO Prima gaură neagră fotografiată vreodată și-a mai dezvăluit un secret: Un flux galactic enorm de forma ADN-ului

Structură asemănătoare cu a ADN-ului

Gaura neagră se află în centrul unei galaxii eliptice numite Messier 87 (M87) care se află la o distanță de aproximativ 55 de ani-lumină față de Pământ.Această gaură neagră, prima și de fapt singura gaură neagră fotografiată vreodată direct - este de aproximativ 6,5 miliarde de ori mai masivă decât soarele nostru, ea ejectând un flux de materie numit flux galactic.Astronomii au descoperit acum cu ajutorul telescopului VLA (Karl G. Jansky Very Large Array) din New Mexico că acest jet este modelat de un câmp magnetic de forma unui tirbușon ce se întinde pe o distanță de aproape 3.300 de ani-lumină față de gaura neagră din centrul galaxiei.Acesta este cel mai lung câmp magnetic detectat vreodată într-un jet galactic, potrivit unui comunicat de presă al National Radio Astronomy Observatory, instituția care operează VLA.„Prin capturarea unor imagini de înaltă calitate ale galaxiei Messier 87 cu ajutorul VLA la diferite lungimi de undă, am reușit să dezvăluim pentru prima oară structura 3D a câmpului magnetic al acestui flux”, afirmă Alice Pasetto, autoare principală a studiului despre descoperire și astronomă la Universitatea Națională Autonomă din Mexic.„Materialul din acest jet are forma unui dublu helix, asemănătoare cu structura ADN-ului”, explică aceasta.Echipa de cercetători a folosit observațiile făcute cu ajutorul VLA pentru a urmări polarizarea și alinierea undelor radio emise de câmpul magnetic, precum și intensitatea acestuia în diferite părți ale fluxului.„Câmpurile magnetice în formă de spirală ar trebui să fie aproape de gaura neagră și se crede că ele joacă un rol foarte important în canalizarea materiei într-un flux îngust”, afirmă Jose M. Marti, coautor al studiului și astronom la Universitatea Valencia din Spania.„Dar nu ne așteptam să descoperim un asemenea câmp intens în formă de spirală atât de în afară [față de gaura neagră]”, adaugă acesta.Astronomii și-au publicat descoperirea în revista Astrophysical Journal Letters