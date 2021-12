Astronomii stau cu sufletul la gură pentru lansarea telescopului spațial James Webb

De mai multe ori a fost devansat termenul de lansare a telescopului spațial James Webb și părea că ziua cea mare nu va mai veni niciodată. Cel mai recent anunț al NASA, publicat luni, indică posibilitatea lansării cel devreme pe 24 decembrie, fiindcă a apărut o problemă de comunicație între telescop și vehiculul de lansare.De mai bine de 20 de ani se lucrează la construcția lui James Webb Space Telescope care inițial ar fi trebuit lansat în 2011. Costurile totale s-au dublat din 2009 până în prezent.Lansarea va avea loc cu o rachetă Ariane 5 din baza Kourou (Guyana Franceză) și comunitatea astronomilor este cu sufletul la gură fiindcă sunt multe lucruri care ar putea să NU meargă conform planului, racheta trebuind să ducă la îndeplinire o mulțime de manevre pentru a deschide uriașa oglindă aurie de 6 metri și ecranul protector format din cinci straturi. Nu trebuie uitat că, odată lansat, telescopul nu mai poate fi reparat, fiindcă nu se va putea ajunge la el.Dacă un defect mecanic ar face telescopul de neutilizat, atunci ar fi un dezastru pentru multe organizații și ar fi mai ales un dezastru de PR pentru NASA.Dacă lucrurile vor merge bine, și ar fi păcat să nu meargă, date fiind așteptările și eforturile, James Webb chiar va deschide o nouă eră în analizarea Universului de acum 13,4 miliarde de ani și în aflarea multor informații despre exoplanete.Presa anglo-saxonă folosește cuvinte mari pentru a descrie ce-și propune noul telescop să facă, iar una dintre exprimări se referă la ”in search of the end of darkness” (în căutarea unui sfârșit al întunericului).Sună pompos, dar James Webb Telescope a fost construit și pentru a ne arăta și cum s-au ”aprins” acum peste 13,4 miliarde de ani primele ”lumini”, într-un Univers super-întunecat,Telescopul ne va da mai multe date despre primele licăriri ale ”zorilor” universului, când primele stele și galaxii au început să-l populeze.James Webb va prelua ștafeta de la Hubble, care observă spațiul în primul rând în domeniul luminii vizibile, aventurându-se într-o lungime de undă care scapă ochiului: infraroșu, cu senzori de 100 de ori mai sensibili decât cei de la Hubble.Cu ajutorul Hubble s-au aflat o mulțime de lucruri despre primele sute de milioane de ani din existența Universului, dar James Webb va permite aflarea unor detalii de o claritate nemaivăzută.Cu noul telescop se speră că va fi detectată lumina de la primele galaxii care au apărut în tânărul univers, la doar 400 de milioane de ani de după Big Bang, acum peste 13,4 miliarde de ani. Am putea afla și cum au crescut și s-au dezvoltat primele galaxii.Folosind capacitatea sa deosebită în spectrul infraroșu, James Webb nu va vedea doar obiecte mai vechi, ci și norii de praf interstelar care absorb lumina stelelor și îi ascund de vederea lui Hubble. Această lumină invizibilă face posibil, prin James Webb, să vedem ceea ce se ascunde în nori și ne va da indicii privind nașterea stelelor și galaxiilor.