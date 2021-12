Sonda Osiris Rex a NASA ar putea să încerce să facă o gaură în solul de pe Apophis, asteroidul despre care la un moment se credea că va lovi Pământul

Sonda Osiris Rex este cea care în octombrie 2020 a reușit să ia mostre de pe asteroidul Bennu, iar în luna mai 2021 și-a început lungul drum către Terra, unde ar trebui să ajungă pe 24 octombrie 2023. Este una dintre cele mai grele misiuni de acest gen, dat fiind că multe lucruri trebuie să meargă perfect și că vorbim de distanțe uriașe.Inginerii misiunii Osiris Rex au calculat că sonda ar putea pe viitor, după ce va lăsa pe Terra mostrele colectate de pe Bennu, să fie trimisă spre Apophis pentru a-l studia în profunzime, scrie New York Times În aprilie 2029 Apophis se va apropia la 30.000 km de Terra și va putea fi văzut și cu ochiul liber din Europa, Asia și Africa. Osiris Rex ar putea studia chiar și 18 luni corpul ceresc și, dacă noua misiune va fi aprobată, ar putea încerca să facă și o gaură în solul pietros de pe acest asteroid.Informațiile ar fi foarte utile pentru a afla ce tipuri de material se găsesc în subsol, iar aceste informații ar putea fi folosite departe în viitor când vor fi gândite misiuni sofisticate de îndepărtare a unor asteroizi care ar putea să lovească Terra.Echipa va propune extinderea misiunii, iar NASA va lua o decizie până în luna aprilie. NASA a lansat pe 24 noiembrie sonda DART cu care încearcă să modifice traiectoria unui asteroid aflat la peste 10 milioane km de Terra. Sonda va ajunge la asteroidul Dimorphos în septembrie 2022 și ar trebui să-l izbească cu o viteză de 24.000 km/h pentru a-i modifica extrem de puțin traiectoria. Pentru prima oară omenirea încearcă să schimbe traiectoria unui obiect ceresc în spațiu, iar misiunea de acum este un test pentru viitorul îndepărtat când ar fi posibil ca un asteroid mare să lovească Terra.Despre Apophis s-a scris mult și în mod exagerat că ar putea să facă ravagii în 2029 sau 2068, dar nu are cum să se întâmple nimic.Acest asteroid a provocat rumoare după ce oamenii de ştiinţă au anunţat descoperirea sa, în 2004, pentru că exista un mic risc ca acest uriaş bolovan cosmic să se ciocnească cu Pământul în 2029. Ulterior, după analiza traiectoriei acestui asteroid, cercetătorii au ajuns la concluzia că NU avem, cel puţin deocamdată, de ce să ne facem griji.Asteroidul are un diametru de 370 m, ceea ce înseamnă mai mult de trei terenuri de fotbal.Apoi s-a vehiculat îndepărtatul an 2068 ca moment ce ne-ar putea pune în pericol, dar cei de la ESA au explicat faptul că cele mai recente calcule arată nu doar că 2068 nu va prezenta niciun pericol, ci și că Apophis nu are cum să se ciocnească cu Terra pentru cel puțin 100 de ani. Cu siguranță că până prin 2121 se vor face noi calcule și vor fi funcționale și metode sofisticate de schimbare a traiectoriei asteroizilor.Această îngrijorare rezultată după primele observaţii ale asteroidului au dus la alegerea numelui Apophis - demonul şarpe din mitologia egipteană care întrupa răul şi haosul.