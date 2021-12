NASA a angajat 24 de teologi să afle cum ar reacționa lumea dacă descoperim extratereștri

NASA, teologii și extratereștrii

Reverendul dr. Andrew Davison de la Universitatea Cambridge, care deține de asemenea un doctorat în biochimie obținut la Oxford, este unul dintre cei 24 de teologi luați la bord de NASA pentru a găsi răspunsuri, potrivit The Times Davison a notat într-o postare recentă de pe blogul Facultății de Teologie a Universității Cambridge că până acum cercetările sale au arătat deja „cât de frecvent au fost teologia și astrobiologia subiectul unor scrieri populare” în anteriorii 150 de ani.Viitoarea carte a lui Davison, „Astrobiology and Christian Doctrine”, ce urmează să fie lansată în 2022 va relata despre colaborarea dintre NASA și echipa de teologi pe care a alcătuit-o în 2016 pentru a investiga modul în care ar răspunde grupurile religioase la descoperirea vieții extraterestre.

Futurism.com notează că este un demers care merită atenție ținând cont că miliarde de persoane din întreaga lume aderă într-o formă sau alta la o religie organizată.Cum ar schimba viața extraterestră percepția persoanelor credincioase asupra lui Dumnezeu? Ce impact ar avea asupra unor lucruri precum povestea Genezei din Biblie? Vor fi nevoite religiile să își schimbe doctrina?Se pare că de fapt nu s-ar schimba foarte multe.„Descoperirile care atrag atenția sunt că adepții unor tradiții religioase raportează că pot să accepte ideea”, afirmă Davison.El afirmă că persoanele necredincioase tind să „exagereze provocările cu care oamenii religioși s-ar confrunta” dacă vom descoperi vreodată dovezi ale vieții extraterestre.Un rabin, un imam și un alt preot anglican (nu e începutul unui banc) au declarat la rândul lor pentru The Times că doctrina creștină, iudaică și islamică n-ar avea probleme în eventualitatea în care vom descoperi extratereștri.Este chiar interesant că NASA s-a gândit să formeze o echipă de lideri religioși care să vorbească despre extratereștri însă acest lucru ar putea indica și că agenția aerospațială americană este încrezătoare că va detecta viață extraterestră în viitorul nu foarte îndepărtat.În plus, având acum noul telescop spațial James Webb pe orbită , am putea avea în sfârșit un răspuns cu privire la existența extratereștrilor, deși poate nu în forma spectaculoasă pe care ne-o prezintă literatura și filmele science fiction.Pare destul de logic ca NASA să se asigure că toată lumea este în regulă cu ideea.