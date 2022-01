Un asteroid potenţial periculos, monitorizat la Observatorul Astronomic din Galaţi

Anterior, Biroul de Apărare Planetară (Planetary Defence Office/Near-Earth Object Coordination Centre) trimisese un buletin informativ legat de acest asteroid, (7482) 1994 PC1, care a trecut prin apropierea Pământului la 18 ianuarie, la o distanţă de 1.975.054 kilometri (aproximativ 5,138 distanţe lunare), la ora 21:49:44 UTC, cu o viteză de 19,56 km/s.





Care sunt asteroizii potenţial periculoşi

Până pe 21 ianuarie au fost descoperiţi 1.143.111 de asteroizi, din care 28.058 erau apropiaţi Pământului (Near Earth Asteroids).





Potrivit acestuia, în perioada 19-21 ianuarie, la Observatorul Astronomic din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi s-au efectuat mai multe observaţii astrometrice şi fotometrice de seară, în care s-au realizat măsurători de poziţie ale asteroidului (7482) 1994 PC1, care face parte din categoria asteroizilor potenţial periculoşi, relatează Agerpres.Măsurătorile vor contribui la determinarea precisă a orbitei asteroidului şi au fost raportate la Minor Planet Center (MPC) de către echipa formată din Ovidiu Tercu - coordonatorul Observatorului Astronomic Galaţi şi Gabriel Neagu, membru al Astroclubului „Călin Popovici”.Asteroidul (7482) 1994 PC1 are perioadă orbitală cunoscută de aproximativ 1,57 ani şi face parte din categoria asteroizilor potenţial periculoşi. Orice asteroid care are un diametru de minim 140 m şi distanţa minimă dintre orbita sa şi orbita Pământului mai mică de 7.480.000 kilometri face parte din categoria asteroizilor potenţial periculoşi.Asteroidul a fost descoperit în data de 9 august 1994 la Observatorul Siding Spring din Australia, are dimensiunea de aproximativ 1.052 metri şi o perioadă de rotaţie de cca 2,6 ore.