SPATIUL Luni, 11 Iulie 2022, 23:15

Ionut Baias • HotNews.ro

Un nou satelit pentru sistemul de navigatie rusesc Glonass, a fost lansat din Plesetsk, locul dedicat acestui tip de lansari militare, joi, potrivit Space Alliance.

Lansare Soyuz 2.1b Foto: YouTube

Satelitul se numeste Kosmos 2557 si este de tip K, cea mai noua generatie de sateliti de navigatie ai Rusiei. Ca si in precedentele lansari, a fost folosita o racheta Soyuz 2 1b, ajutata de un modul de propulsie auxiliar Fregat M.

Dupa 3 ore si jumatate, satelitul a fost plasat cu succes intr-o orbita 19100 km x 19100 km x 64.8 grade.

Aceasta este a patra platforma Glonass K lansata de Rusia in ultimii 11 ani, dupa Kosmos 2471 (2011), Kosmos 2501 (2014) si Kosmos 2547 (2020).

Asa dupa cum se poate observa si din ritmul lansarilor, generatia K s-a dezvoltat foarte greu, devenind mai mult o modalitate de testare pentru diverse tehnologii; pentru mentinerea operationala a serviciului (in paranteza trebuie spus, mereu au fost suficiente noduri active si de rezerva pentru a nu crea neplaceri), Rusia a lansat in paralel vechile platforme Glonass M (ultima in 2020).

Satelitii sunt construiti de ISS Reshetnev pe o platforma Ekspress-1000A, sunt nepresurizati, stabilizati pe trei axe si pe langa semnalele clasice de furnizeaza si servicii auxiliare in programul Cospas-Sarsat pentru alerta in situatii de urgenta.

Insa, fata de planul initial, care tintea reducerea greutatii fata de vechii sateliti Glonass M, undeva in jurul a 700 de kg (ceea ce, dupa modelul european Galileo, ar fi facilitat mutarea lansarilor de pe Proton pe Soyuz si implicit reducerea cheltuielilor pe termen lung), greutatea a crescut constant, astfel ca am ajuns in prezent la 935 kg.

S-a intamplat acest lucru in parte si din cauza contextului geo-politic, cand furnizorii traditionali din Ucraina au fost exclusi din colaborarile spatiale, iar componentele respective au trebuit sa fie construite de firme rusesti, potrivit Space Alliance.