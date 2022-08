SPATIUL Vineri, 05 August 2022, 10:21

Vlad Barza • HotNews.ro

​Coreea de Sud vrea să devină o putere spațială, iar lansarea de acum este primul pas. Cu o rachetă SpaceX a fost lansată o sondă de 680 kg numită Danuri care va ajunge peste câteva luni pe orbita Lunii și va face o mulțime de măsurători.

Luna Foto: NASA

Sonda Danuri a fost lansată de la Cape Canaveral și s-a desprins de rachetă, conform planului, la 40 de minute de la lansare. O parte dintre echipamente au fost realizată în Coreea de Sud.

Danuri va ajunge în decembrie pe orbita lunară și va măsura câmpul magnetic al Lunii și va analiza prezența diverselor elemente chimice, va fotografia cratere interesante și va căuta un loc de aselenizare pentru o viitoare sondă pe care statul sud-coreean vrea să o trimită pe Lună în jurul anului 2030.

Danuri va orbita la 100 km altitudine față de suprafața Lunii și misiunea este gândită să dureze cel puțin un an.

Sonda are mai multe instrumente științifice, cum ar fi un magnetometru, un spectrometru în raze gamma și trei camere foto, una fiind atât de performantă, încât va încerca să obțină imagini din zona craterelor unde lumina nu pătrunde niciodată. Este vorba despre cratere care se găsesc mai ales în zona polilor lunari, cratere unde este mereu foarte frig (sub -180 C) și unde s-a acumulat o mulțime de gheață.

Acea gheață este esențială pentru viitoarele misiuni, pentru că va putea fi folosită de astronauți pentru a obține apă de băut, dar și pentru a produce combustibil de rachetă „in situ”, evident peste mult timp de acum înainte, numeroși pași trebuind să fie depășiți.

Coreea de Sud are ambiții mari cu programul său spațial, lucrează la propriile rachete și vrea ca în 2030 să trimită o sondă pe suprafața Lunii. Țara a intrat și în programul Artemis a NASA.

Korea Aerospace Research Institute, echivalentul sud-coreean al NASA, lucrează la o rachetă în trei trepte numită Nuri care în iunie a reușit să plaseze câțiva sateliți pe orbita terestră.

Surse: Reuters, New York Times