SPATIUL Luni, 19 Septembrie 2022, 14:17

Claudiu Tanaselia • HotNews.ro

Europa nu a avut niciodată un vehicul spațial propriu, pe care să-l folosească pentru astronauții europeni care au fost lansați în spațiu, așa că aceștia au fost mereu nevoiți să zboare cu vehicule americane sau sovietice și apoi rusești.

Racheta Ariane 6 Foto: Agentia Spatiala Europeana

Arianespace vrea să schimbe acest lucru: la Congresul Astronautic Internațional de la Paris compania europeană a prezentat un concept denumit SUSIE, un vehicul reutilizabil care ar putea permite zboruri cargo, dar și cu echipaj, într-un viitor nu foarte îndepărtat.

Nu este însă prima tentativă europeană de acest fel: HERMES urma să fie un vehicul care ar fi ajuns pe orbită propulsat de racheta Ariane 5, dar planurile au fost abandonate la începutul anilor ‘90. Asta înseamnă că până în prezent, toți astronauții europeni care au zburat în spațiu au făcut-o fie la bordul capsulelor Soiuz, la bordul navetei spațiale americane sau, mai recent, cu ajutorul capsulei Dragon.

Având în vedere contextul internațional delicat din prezent, industria europeană ar putea beneficia de o oarecare independență în ceea ce privește zborurile orbitale cu echipaj la bord, așa că lucrurile încep să se miște deja în această direcție. Arianespace, compania europeană responsabilă cu construirea și operarea lansatoarelor Ariane 5, Vega și Ariane 6, a prezentat ieri în cadrul Congresului Astronautic Internațional de la Paris un concept de vehicul orbital reutilizabil, denumit SUSIE (Smart Upper Stage for Innovative Exploration).

SUSIE pare inspirat din proiectul Starship al companiei americane SpaceX, însă are dimensiuni mult mai mici: lungă de 12 metri și cu un diametru de 5 metri, la bordul său ar încăpea 5 astronauți și vehiculul ar avea și o variantă cargo. Nu are aripi (nu are nevoie de ele) și nici ferestre, cel puțin în imaginile pe care Arianespace le-a făcut publice până acum.

Spre deosebire de navetele spațiale sau de fostul proiect Hermes, SUSIE ar ateriza propulsiv, adică folosindu-și motoarele din dotare, pe o rampă și nu neapărat pe o pistă de aterizare. O astfel de alegere face ca vehiculul să fie mai sigur, pentru că orice tentativă de lansare poate fi anulată de urgență, iar orice tentativă de lansare poate fi întreruptă și repornită.

SUSIE ar urma să fie lansată de o rachetă Ariane 6, însă nu ar mira pe nimeni dacă până la urmă orice rachetă suficient de puternică ar putea avea ca treaptă superioară noua capsulă europeană.

Capsula SUSIE va folosi oricum o treaptă secundară pentru inserția pe orbită (care nu va fi reutilizabilă), dar probabil proiectul poate evolua astfel încât capsula să nu depindă de un anumit producător sau operator de lansatoare orbitale. Există și posibilitatea de andocare cu viitoarele stații spațiale (pentru că este puțin probabil ca SUSIE să zboare înainte de 2030, când este programată retragerea Stației Spațiale Internaționale).

Rămâne de văzut în ce măsură SUSIE va fi un proiect care va fi dus la sfârșit. Acum câțiva ani, tot Arianespace promitea că secțiunea cu motoarele viitoarei rachete Ariane 6 se vor desprinde după lansare și vor reveni înapoi pe rampa de lansare(!), pentru a fi reutilizate (proiectul Adeline), însă cel puțin în primele iterații ale rachetei Ariane 6 acest lucru nu este implementat.

Totuși, având în vedere contextul geopolitic și faptul că agenția spațială europeană pregătește pentru anul viitor lansarea vehiculului reutilizabil Space Rider (un vehicul reutilizabil de mici dimensiuni, fără echipaj la bord, care va fi lansat cu ajutorul unei rachete Vega-C), poate că în următorii ani SUSIE va ajunge să fie primul vehicul european care va lansa astronauți spre orbita terestră joasă.