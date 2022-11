SPATIUL Joi, 17 Noiembrie 2022, 15:01

Nouă angajați de la SpaceX au fost concediați din cauza unei scrisori deschise ce era critică la adresa lui Elon Musk. New York Times a publicat un articol amplu în care citează mai multe surse din SpaceX care spun că Musk are putere deplină în compania celebră pentru rachetele construite.

O hala SpaceX Foto: Ilfede, Dreamstime.com

În primăvară, câțiva angajați de la SpaceX au fost „puși la zid” fiindcă au contribuit la redactarea și distribuirea unei scrisori deschise în care Elon Musk era criticat pentru activitatea sa de pe Twitter și pentru postările care erau considerate „dăunătoare” la adresa companiei.

Aproximativ 20 de angajați au fost chemați într-o ședință în iunie și un vicepreședinte i-a criticat pentru scrisoare, catalogând-o ca fiind un „act extremist”. Oamenilor li s-a spus că sunt dați afară fiindcă s-au luat de Elon Musk și pentru că au tulburat atmosfera în companie. „SpaceX is Elon and Elon is SpaceX”, li s-a spus oamenilor, ideea fiind că Elon Musk poate face cam orice vrea.

Angajați dați afară au depus plângeri la autoritatea National Labor Relations Board.

Întâmplările sunt încă o dovadă că stilul de conducere a lui Elon Musk este unul agresiv, știut fiind faptul că și la Tesla Musk s-a purtat rău cu unii angajați. Cele mai recente exemple sunt în legătură cu preluarea Twitter, unde în 10 zile a schimbat foarte multe și a ordonat renunțarea la jumătate dintre angajați.

Sursa foto; Dreamstime.com