Vlad Barza • HotNews.ro

​Joi va fi lansată din Guyana franceză sonda spațială JUICE care peste opt ani va ajunge la Jupiter și va analiza trei dintre sateliții săi naturali. Misiunea de 1,6 miliarde euro ar trebui să se încheie în 2035. Cel mai interesant corp ceresc este satelitul Europa, practic cel mai bun candidat din sistemul nostru solar pentru existența vieții extraterestre.

Racheta Ariane 5 si sonda JUICE Foto: Agentia Spatiala Europeana

Sonda JUICE va fi lansată cu o rachetă’Ariane-5 a ESA (Agenția Spațială Europeană). Principala întrebare la care misiunea va încerca să răspundă este dacă oceanele înghețate de pe sateliții jovieni ar putea adăposti forme de viață.

Sonda JUICE va intra pe orbita lui Jupiter în 2031, de unde va efectua o serie de survoluri asupra sateliților Ganymede, Callisto și Europa, urmând ca din decembrie 2034 să se stabilească pe o orbită în jurul lui Ganymede (ar fi prima sondă interplanetară care ar face acest lucru). Sonda NU va asoliza pe vreun corp ceresc, dar există planuri să fie lansată o misiune pentru a atinge suprafața satelitului Europa.

În primii trei ani după ce va ajunge la Jupiter, sonda va efectua în total 35 de survoluri (două în jurul Europei, 12 la Ganymede și 21 în jurul lui Callisto).

Primul punct important va fi apropierea de planeta Venus, în august 2025. Finalul misiunii este programat pentru septembrie 2035.

Cei trei sateliți ce vor fi analizați sunt foarte diferiți, iar misiunea va studia compoziția materialelor de la suprafață și va încerca să determine care sunt legăturile dintre suprafață și oceanele ascunse mult sub suprafață. O altă întrebare ar fi: cum de se găsesc în același sistem planetar corpuri cerești atât de diferite?

Sonda va efectua cel mai amplu studiu realizat vreodată în sistemul jovian (adică în zona din jurul planetei Jupiter). Anul viitor, o rachetă Falcon Heavy va lansa sonda americană Europa Clipper spre Jupiter, urmând ca în 2030 aceasta să intre pe orbita planetei, de unde va survola satelitul Europa de două ori, în tandem cu JUICE, înainte de a se instala și ea pe orbită în jurul lui Ganymede.

Europa este un corp ceresc uimitor. De ce?

”Ghețoasa Europa este încălzită de forța de atracție a câmpului gravitațional jupiterian. Ca o minge care se încălzește dacă este lovită într-una cu racheta, Europa este și ea încălzită de influența variabilă indusă de atracția lui Jupiter - mai puternică pe o parte a lunii decât pe cealaltă. Consecința? Observațiile curente și dovezile teoretice sugerează că sub stratul gros de gheață de la suprafață există un ocean de apă lichidă, probabil zloată. Dată fiind fecunditatea vieții în oceanele Pământului, Europa rămâne cel mai bun candidat din sistemul nostru solar pentru existența vieții extraterestre”, scrie Neil De Grasse Tyson în cartea Moartea într-o gaură neagră și alte dileme cosmice.

Jupiter are peste 75 de sateliți naturali. Patru sunt faimoși, fiind descoperiți de Galileo Galilei, acum peste 400 de ani.

Europa este un loc unde ar putea exista viață fiindcă are două elemente cheie pentru dezvoltarea și conservarea vieții: apă și energie derivată din căldură. Un al treilea element mai este necesar: substanțele chimice organice. Europa conține un ocean sărat sub stratul de gheață gros de câțiva kilometri și se bănuiește că acel ocean are o temperatură ridicată, de aproximativ 0 C, cu 200 de grade mai mare decât temperatura de la suprafața satelitului.

Callisto - are cele mai multe cratere din sistemul solar și probabil nu există apă în formă lichidă.

Ganimede (ortografiat și Ganymede) - este cel mai mare satelit natural din sistemul solar, fiind mai mare decât Mercur și aproape la fel de mare ca planeta Marte. Este singurul satelit natural din sistemul solar ce posedă propriul câmp magnetic.

Io - este cel mai apropiat de Jupiter și este corpul ceresc cel mai activ geologic din sistemul solar. Sunt pe suprafața lui cel puțin câteva sute de vulcani activi ce aruncă jeturi de lavă zeci de km în atmosferă. Io NU va fi analizat de JUICE.