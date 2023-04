SPATIUL Joi, 13 Aprilie 2023, 14:57

Vlad Barza • HotNews.ro

La Portul Spațial European din Kourou, Guiana Franceză, ar fi trebuit să fie lansată racheta Ariane 5 care trimite într-o lungă misiune de 12 ani sonda denumită JUICE. Din cauza riscurilor legate de fulgere, lansarea de joi a fost anulată și reprogramată pentru vineri.

Racheta Ariane 5 si sonda JUICE Foto: Agentia Spatiala Europeana

Lansarea era programată pentru ora 15.15, dar la 15.06 s-a anunțat că vremea este nefavorabilă și deci planurile pentru joi au fost anulate.

Sonda JUICE ar trebui să se desprindă de rachetă la 28 de minute după lansare. În acel moment JUICE va avea viteza de 10 km/secundă, adică 36.000 km/h.

Sonda ne va ajuta să aflăm dacă trei corpuri cerești din sistemul lui Jupiter pot să aibă medii ce ar putea găzdui viață. Unele componente ale misiunii au fost testate în România și tomânii au contribuit și la realizarea unor camere de testare.

Sonda spațială va fi lansată cu același tip de rachetă cu care, în ziua de Crăciun a lui 2021, a fost trimis în spațiu telescopul James Webb. Nicio componentă a rachetei Ariane 5 nu va putea fi reutilizată.

JUICE, sau Jupiter Icy Moon Explorer, este misiunea Agenției Spațiale Europene (ESA) de explorare a celei mai mari planete din Sistemul Solar, Jupiter - și a sateliților săi naturali, Ganymede, Europa și Callisto. Lucrul la misiunea de 1,6 miliarde euro a început în 2012.

JUICE - Calendarul misiunii

Sonda JUICE va intra pe orbita lui Jupiter în iulie 2031, de unde va efectua o serie de survoluri asupra sateliților Ganymede, Callisto și Europa, urmând ca din decembrie 2034 să se stabilească pe o orbită în jurul lui Ganymede (ar fi prima sondă interplanetară care ar face acest lucru). Sonda NU va asoliza pe vreun corp ceresc, dar există planuri să fie lansată o misiune pentru a atinge suprafața satelitului Europa.

Între 2031 și 2035 JUICE va efectua în total 35 de survoluri (două în jurul Europei, 12 la Ganymede și 21 în jurul lui Callisto).

Sonda pornește într-o călătorie de opt ani pe parcursul căreia se va folosi de treceri pe lângă Pământ, Venus, Pământ, Marte și din nou pe lângă Pământ, înainte de a părăsi interiorul Sistemului Solar pentru a se îndrepta către Jupiter.

Cei trei sateliți ce vor fi analizați sunt foarte diferiți, iar misiunea va studia compoziția materialelor de la suprafață și va încerca să determine care sunt legăturile dintre suprafață și oceanele ascunse mult sub suprafață. O altă întrebare ar fi: cum de se găsesc în același sistem planetar corpuri cerești atât de diferite?

Instrumentele JUICE vor permite cercetătorilor să compare acești sateliți înghețați și să investigheze posibilitatea ca astfel de corpuri cerești să aibă medii ce ar putea găzdui viață, cum ar fi oceane aflate sub suprafața planetei. Totodată, instrumentele vor realiza observații asupra planetei Jupiter, atmosferei și magnetosferei, altor sateliți și inele.

Nava JUICE a fost dezvoltată și construită de Airbus Defence and Space

Misiunea Juice, la care participă și România, este echipată cu 10 instrumente de ultimă tehnologie – camere foto, un radar, un altimetru și senzori care monitorizează câmpul magnetic și particulele încărcate electric din sistemul lui Jupiter.

Pentru a îndeplini aceste obiective, misiunea a trebuit să fie proiectată să îndeplinească criterii foarte stricte.

Unul dintre aceste criterii se referă la radiația extrem de puternică la care va fi supusă nava pe durata misiunii sale. Componentele și materialele trebuie să fie atent testate și selectate, iar scuturi anti-radiație trebuie dezvoltate. Unele componente ale misiunii Juice au fost testate în România contra radiațiilor din spațiu.

Satelitul va avea la lansare o masă de aproximativ șase tone și va fi plasat în jurul Pământului pe o orbită de scăpare cu direcția Jupiter, pentru a începe o călătorie de 600 de milioane de kilometri.

Ce este interesant la cele trei „luni” ale lui Jupiter la care JUICE va ajunge

Europa este un loc unde ar putea exista viață fiindcă are două elemente cheie pentru dezvoltarea și conservarea vieții: apă și energie derivată din căldură. Un al treilea element mai este necesar: substanțele chimice organice. Europa conține un ocean sărat sub stratul de gheață gros de câțiva kilometri și se bănuiește că acel ocean are o temperatură ridicată, de aproximativ 0 C, cu 200 de grade mai mare decât temperatura de la suprafața satelitului.

Callisto - are cele mai multe cratere din sistemul solar și probabil nu există apă în formă lichidă.

Ganimede (ortografiat și Ganymede) - este cel mai mare satelit natural din sistemul solar, fiind mai mare decât Mercur și aproape la fel de mare ca planeta Marte. Este singurul satelit natural din sistemul solar ce posedă propriul câmp magnetic.