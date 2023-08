SPATIUL Luni, 28 August 2023, 12:25

Misiunea indiană Chandrayaan-3, după ce a reușit aselenizarea, a trecut la treabă la polul sud lunar. Roverul Pragyan se deplasează de câteva zile, iar sonda Vikram a forat în solul lunar și a trimis date despre temperatură.

Misiunea indiana Chandrayaan-3 pe Luna Foto: AFP / AFP / Profimedia

Sonda de aterizare Vikram are un instrument denumit Chandra's Surface Thermophysical Experiment (ChaSTE) și acest instrument a măsurat temperatura la 10 cm sub suprafața solului Lunar, concluzia fiind că atunci când la suprafață erau 45 C, la 8 cm adâncime erau cu 10 grade mai puțin. La 9 și 10 cm, temperaturile au mai crescut.

ChaSTE este gândită să măsoare temperaturile solului lunar și să facă un profil al acestora, putând atinge 10 cm adâncime și având zece senzori diferiți de măsurare.

Sunt primele astfel de măsurători făcute la polul sudic al Lunii și informații suplimentare vor veni în zilele următoare.

India a pus cu succes la polul sud lunar sonda Vikram și roverul Pragyan, rover care din 24 august și-a început explorarea în zona craterelor lunare unde se speră că există apă înghețată.

Vikram dispune de patru instrumente la bord, unul fiind o sondă termică ce a analizat deja temperatura și alte proprietăți ale solului de pe Lună. Vikram are și un seismograf.

Misiunea mai are opt zile.

Surse: Times of India, Indian Express