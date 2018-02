Cancerul ovarian ar putea aparea ca urmare a mostenirii cromozomului X de la tata

Se pare ca aceasta mutatie este mostenita prin intermediul cromozomului X si este independenta de alte gene de susceptibilitate cunoscute pentru care femeile pot fi testate. Expertii spun ca sunt necesare mai multe studii pentru a confirma identitatea si functia genei.In prezent, femeile care prezinta un istoric familial in care este prezent cancerul pot fi testate pentru gena BRCA, cea care duce la cresterea riscului aparitiei cancerului ovarian sau de san.Angelina Jolie a mostenit gena BRCA1 de la mama sa - aceasta a suferit o interventie chirurgicala dupa ca medicii au estimat ca prezinta un risc de 87% de a dezvolta cancer de san si 50% in cazul cancerului ovarian.Cercetatorii, insa, sunt de parere ca exista multe cazuri de cancer ovarian care apar in urma mostenirii genetice - in cazul fetelor care obtin cromozomul X de la tatal lor.Un cromozom X este mostenit de catre fete de la tatii lor. Tumorile ovariene aparute in urma mostenirii genetice pe linie paternala au avut un debut mai rapid decat cele legate de genele materne si au fost, totodata, asociate cu rate mai mari de dezvoltare a cancerului de prostata in cazul fiilor.Cele mai recente descoperiri apar in revista PLoS Genetics.