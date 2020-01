​Science Report: Marile descoperiri care vor schimba lumea în următorul deceniu (I)

Injecția universală este căutată de decenii de oamenii de știință, dar poate fi un adevărat miracol pe care medicina îl va putea înfăptui în următorii 10 ani. „A devenit un fel de glumă că un vaccin universal împotriva gripei este în mod constant la cinci sau zece ani distanță”, spune dr. Amesh Adalja, specialist în boli infecțioase și profesor la John Hopkins Center for Health Security din Baltimore. Doar că acum „s-ar putea să fie chiar adevărat. Cercetările pentru vaccinuri universale contra gripei sunt în stadii avansate și rezultatele promițătoare încep să se adune”.





Teoretic, un vaccin universal ar putea oferi protecție de durată împotriva gripei și ar elimina nevoia de a face câte o injecție în fiecare an. Unele caracteristici ale virusului gripei se schimbă în mod constant, în timp ce altele rămân practic aceleași de la an la an. Toate abordările pentru un vaccin universal vizează părțile din virus care sunt mai puțin variabile.





În acest an, Institutul Național pentru Alergii și Boli Infecțioase din Maryland începe primele teste cu oameni ale unui vaccin universal contra gripei. Imunizarea vizează să inducă un răspuns la o parte mai puțin variabilă a virusului gripei cunoscută ca „tulpina” hemaglutinină (HA). Faza 1 a studiului urmărește siguranța vaccinului experimental, ca și răspunsul imunitar al pacienților. Cercetătorii speră să publice primele rezultate în prima parte a lui 2020.





Ultimul deceniu a adus progrese remarcabile în științe, de la descoperirea bozonului Higgs până la editarea genetică ca în povestirile științifico-fantastice. Dar care vor fi cele mai importante salturi următoare ale cunoașterii? Siteul Live Science a întrebat mai mulți experți care vor fi descoperirile, tehnicile și progresele din domeniile lor pe care vor fi entuziasmați să le vadă în anii ʼ20.Un alt candidat de vaccin universal, produs de compania BiondVax din Israel, este în prezent în Faza 3 de testare, un stadiu avansat al cercetării care urmărește eficacitatea reală a vaccinului – însemnând protecție la orice agent al gripei. Vaccinul conține nouă proteine diferite din părți ale virusului care variază puțin între agenți, conform revistei The Scientist. Studiul a înrolat deja 12.000 de participanți și rezultatele sunt așteptate la sfârșitul lui 2020, conform companiei. (livescience.com)