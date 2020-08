Laserul de la Măgurele: A fost tras primul puls laser de 10 PW

Mai întâi, laserul de la Măgurele nu a dat un puls de 10 petawați, cum pare că susține comunicatul ELI-NP.

Exprimarea ”a atins” e voit ambiguă, așa încât fiecare înțelege ce vrea, după posibiltăți. N-avea cum să ”tragă” într-o țintă cu un puls de 10 petawați, pentru că unele echipamente abia se instalează. Sistemul de transport fascicul nu e gata, trebuie instalate camera de reacție, tinta, detectorii și oglinzile de focalizare, pentru pulsul de 10 PW. Testele care s-au realizat până acum s-au făcut pentru o putere de 0.1 PW, deci de 100 de ori mai mica decat cea anuntata; nu s-a mers mai departe pentru ca este foarte probabil ca oglinda să fie distrusă de un puls cu putere mai mare.

Oglinda costa cam un milion de euro, si fabricarea unei oglinzi noi necesită un timp de circa un an - un an și jumătate, aflăm de la un cercetător ELI-NP, care nu a dorit să îi dăm numele (în partea a treia a articolului vom explica și frica cercetătorilor de a apărea in mass-media). Asta înseamnă că laserul, ca atare, este funcțional în sensul că el poate produce fascicul. Iar, când Nicolae Zamfir spune: “rezultatele testelor de săptămâna trecută confirmă atingerea acestei puteri” de 10 PW, ceea ce vrea să spună, în realitate, e că laserul poate, are capacitatea, in principiu, de a atinge o asemenea putere, nu că a și atins-o printr-un puls de 10 PW ”tras” efectiv.