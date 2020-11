Science Report: Pollypill, o pilulă „inovatoare” și ieftină ar putea reduce atacurile cardiace și cerebrale cu 40%, arată un nou studiu

Studiul a inclus peste 5.700 de voluntari din toată lumea, pe care cercetătorii i-au urmărit aproape cinci ani. Bărbații aveau 50 de ani sau peste, iar femeile 55 sau mai mulți. Toți voluntarii erau considerați a prezenta un risc moderat de probleme cu inima din cauza unor condiții asociate, ca diabet sau hipertensiune.





În ceea ce unii cercetători numesc „o abordare inovatoare a prevenției bolilor de inimă”, o pilulă (polypill) ieftină, împreună cu o aspirină, reduce accidentele cardiace și atacurile cerebrale cu 40%, conform unui articol publicat în New England Journal of Medicine. Cercetarea a fost prezentată și în sesiunile de vineri ale American Heart Association, informează CNN Polypill este o doctorie care combină trei medicamente pentru tensiunea arterială (atenolol, ramipril și "pilula apei" - hidroclorotiazida, un diuretic) și o statină pentru scăderea colesterolului, simvastatin. Toate sunt medicamente generice. Polypills pot fi luate singure sau cu o aspirină.Polypills sunt larg utilizate în Europa, dar nu și în SUA. Pilula specifică acestui studiu a fost produsă în India.Grupul a fost împărțit în oameni care au luat: o doză mică de aspirină; polypill; polypill plus o aspirină; un placebo.Polypill cu aspirină a redus problemele cardiace și decesele cu 31%, cu minime efecte secundare. Acestea au inclus amețeli sau tensiune scăzută. Cei care au continuat fără întrerupere să ia pilula au prezentat un risc de probleme cu inima scăzut cu 40%.Doar aproximativ 4% din grupul care a luat polypill cu aspirină au avut probleme ca accident cerebral sau infarct, sau alte probleme cardiace urmărite în studiu, sau au murit, în comparație cu 6% în grupul care a luat placebo.Rezultatele studiului sunt similare cu cercetări anterioare. Un studiu din 2003 a constatat că polypill poate preveni 88% din infarcturi și 80% din accidentele cerebrale.Bolile de inimă sunt ucigașul nr. 1 în SUA și însumează până la un sfert din totalul deceselor.„Am putea salva milioane de oameni de riscul unor boli serioase de inimă sau accidente vasculare cerebrale în fiecare an prin folosirea eficace de polypill și aspirină”, a declarat Salim Yusuf, co-investigator principal pentru studiu și profesor de medicină la McMaster University din Canada.