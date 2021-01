Science Dilemma: De ce vor savanții să scurteze minutul la 59 de secunde? Pentru că Pământul se rotește mai repede

Și vine după un an marcat de multe zile mai scurte decât media, după mai mulți ani de când Pământul se rotește mai repede ca oricând. Ce se întâmplă?Mai întâi ar trebui să ne întrebăm dacă fracțiunile de secundă fac vreo diferență. Adevărul este că nu fac pentru cei mai mulți oameni, nici pentru cele mai multe aplicații. Dar pentru unii, ca oamenii de știință sau instrumentele științifice precis reglate, diferențele trebuie luate în calcul. Ceva ca un simplu ceas care se autoreglează și neglijează la fiecare miez de noapte fracțiunea de secundă suplimentară sau absentă nu este potrivit pentru cercetare sau pentru reglarea unor funcții importante.Dar adunarea fracțiunilor într-o întreagă secundă de ajustare are consecințe. „The New York Post” scria:„În 2012, adăugarea unei secunde de ajustare a provocat căderi ale unui număr de situri de internet, printre care Reditt, Yelp și LinkedIn, în vreme ce i-a perturbat pe cei care folosesc sisteme de operare Linux și software utilizând Javascript”.O cauză parțială a fost că cele mai multe limbaje de programare au o măsurare rudimentară a timpului, care, la rândul ei, se bazează pe componente primitive instalate în calculatoare.Pentru o urmărire reală a „timpului adevărat”, calculatoarele trebuie să se conecteze la servere globale de măsurare a timpului, dar acestea transmit corecții minuscule în loc de secunde întregi. Când ceasul unui computer trebuie să creadă dintr-o dată că este 12:00:00 pentru o a doua secundă consecutiv, iar datele se mișcă prin unitatea centrală de procesare cu milioane sau miliarde de biți pe secundă, aceasta creează un conflict.E ca și cum ai începe să urci pe treptele următoare și ți-ai da seama că ești deja în vârf: s-ar putea să te împiedici.De ce se învârte altfel Pământul? Este un subiect atât mai natural, cât și mai complicat.Planeta este influențată de forțe care vin de pretutindeni, de la Lună până la Soare, dar și de factori ca forma Pământului însuși sau de mișcarea mareelor. (Încercați să mișcați un rezervor mare cu apă care se agită circular în el și veți înțelege). O formulă complicată care, cel puțin în prezent, înclină spre zile mai scurte. Dar tendința generală din ultimele decenii este de rotație mai lentă, însemnând că politica de ajustare cu o secundă trebuie să acționeze în ambele sensuri: adunând și scăzând secunda, în funcție de an.Secunda de ajustare este o chestiune controversată, deoarece unii savanți cred că e mai bine cu ajustarea diferențelor de microsecunde în fiecare zi. Dar, ca la toate măsurile și standardele adoptate științific, există o autoritate care va decide ce se va face. În acest caz, detectivii timpului se vor aduna în 2023 ca să hotărască.Până atunci vom continua să înregistrăm individual unele din cele mai scurte zile. ( Popular Mechanics